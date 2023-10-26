تكنولوجيا: هاتف Infinix Zero 30 4G ينطلق بمعالج Helio G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Infinix Zero 30 4G اليوم بشكل رسمي برقاقة معالج Helio G99، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وسعر 182 دولار.

يتميز Infinix Zero 30 4G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتضمن الشاشة مستشعر سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر ISOCELL HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.67، وميزة التثبيت البصري، كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من مستشعرات auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Zero 30 4G رقاقة معالج Helio G99، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة XOS 13 ونظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

وينطلق هذا الإصدار بميزة دعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بألوان الذهبي، والأخضر، والأبيض بسعر 182 دولار.

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