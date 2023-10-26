عدل ملفات PDF بسعر ارخص تطبيق UPDF PDF Editor بديل مثالي لتطبيق Adobe Acrobat

تطبيق UPDF PDF Editor واحد من التطبيقات التي نحب ان نرشحها ونتحدث عنها في موقعنا، في عالم من ملفات PDF الغير قابلة للتعديل والتي يبحث الناس عن تعديلها يلجأ الناس الى تطبيق مثل Adobe Acrobat والذي هو واحد من افضل تطبيقات تعديل ملفات pdf بشكل كبير، لكنه ليس الأفضل، وكما نحب ان ننشر تطبيقات مختلفة نرى اليوم واحدًا من أفضل التطبيقات التي يمكنك استعمالها، بديل Adobe Acrobat الأفضل للتحميل، سنتناول في هذا المقال تطبيق UPDF PDF Editor الجديد، وسنعرض بشكل قوي لماذا هذا التطبيق هو من افضل تطبيقات تعديل PDF بالإجمال.

تطبيق UPDF PDF Editor

واحد من تطبيقات تعديل ملفات PDF الممتازة، بسبب المميزات الكثيرة التي يحملها التطبيق، امكانيات استعمال التطبيق كثيرة جدًا أيًا كان نوع وشكل التعديل الذي تقوم به على الملفات الخاصة بك، نتحدث عن تعديل نصوص او صور او كتابة فوق الملف او استعمال قلم للتلوين والرسم على الملف، حسنًا نحن نتحدث عن تطبيق شامل للكثير من المزايا التي يمكنك الحصول عليها بسهولة والتي ستساعدك في كل شيء، ما المميز في هذا التطبيق؟ سنتحدث بشكل تفصيلي عنه في هذا المقال فتابع معنا.

مميزات تطبيق UPDF PDF Editor

في البداية للحديث عن مميزات في تطبيق تعديل PDF يجب ان ندرك ما المميزات التي نحتاج اليها في تطبيق ملفات PDF، ما التعديلات التي ستقوم بها في هذا الملف؟ هل هي تعديلات في كتابة النصوص ام تعديل في اضافة نصوص أخرى ام تعديل صور، غير المميزات الأخرى من تعامل مع الملف نفسه كتحويله الى ملف Word او Powerpoint، في النهاية انت تريد ان تحول الملف الى ورقة لتتعامل معها ولتعدل بها ما تحب، فما هي مميزات التطبيق؟ لنتحدث عنه قليلًا.

واجهة مستخدم بسيطة

اول شيء تحتاجه كمستخدم في تطبيقك هو الواجهة السهلة، خاصة في التعامل مع ملفات مثل ملفات PDF لأن العناصر التي تتعامل معها كثيرة، لديك نصوص بأحجام خطوط مختلفة والوان مختلفة، لديك صور بأشكال وبأحجام مختلفة، لذلك اول ميزة في هذا التطبيق هو التصميم الخاص بواجهة المستخدم السهلة التي يمكن لأي مستخدم التعامل معها بدون مشاكل، كل شيء بتصميم بسيط يساعدك على الوصول الى عناصر وادوات التطبيق بسهولة بدون ان تتوه فيها، فهذا شيء ممتاز جدًا وهي اول ميزة حقيقية في التطبيق، الواجهة.

الذكاء الاصطناعي مدمج في التطبيق

من المميزات الرائعة في هذا التطبيق هو وجود الذكاء الاصطناعي، الـGenerative AI هو أكبر صيحات هذا العام وأكبر النقلات التكنولوجية، وقد يكون الأكبر في هذا العصر، والتطبيق يدعمه بشكل كامل،هل تريد تلخيص ملف الـPDF؟ اطلب ذلك من التطبيق، هل تريد ترجمة أي جزء من المقال؟ اطلب ذلك من التطبيق، لا تفهم شيء من الملف؟ اطلب من التطبيق شرحه، تخيل انه ChatGPT بداخل التطبيق، هذا شيء مميز.

العمل على أكثر من جهاز ونظام

هذه منطقة يجب ان يدخل اليها أي تطبيق، ان تستطيع استعماله على أكثر من تطبيق وأكثر من نظام في نفس الوقت، يمكنك استعمال التطبيق على 4 أجهزة بـ4 أنظمة مختلفة في نفس اللحظة بلا مشاكل، هذه الميزة مهمة جدًا لأي شخص يعمل على تعديل الملفات، حتى تستطيع العمل عليها بدون مشاكل وبدون الحاجة لأن تظل في نطاق تعديل معين، يمكنك العمل على الكمبيوتر او الهاتف او التابلت، فهذا ممتاز جدًا.

أدوات فعالة بالكامل

من أهم مميزات هذا التطبيق انه يحمل كافة الأدوات التي تحتاجها من أجل تعديل ملفات PDF، جرب ان تفكر في أي شيء تريد القيام به وستجد التطبيق جاهزًا لهذه المهمة، سواء تحويل ملفات PDF الى صيغات مختلفة Word وPPTX وExcel وغيرها او التعديل عليه نفسه في اضافة صور او في التعديل على الصور نفسها، هل تريد الكتابة على الملف بالقلم على التابلت او بالكيبورد على اللابتوب؟ افعل ذلك بسهولة من خلال التطبيق.

خفيف الحجم خفيف السعر

من المميزات الخاصة بالتطبيق انه خفيف الحجم وليس ثقيلًا على أجهزة الكمبيوتر، اعني لن تحتاج الى أجهزة عملاقة لتعمل على هذا التطبيق وأي جهاز يستطيع تشغيل التطبيق بسهولة وبسرعة عالية، في نفس الوقت هو رخيص الثمن ليس تطبيقًا ستدفع أموالًا طائلة لتحصل عليه بل ان UPDF PDF Editor ارخص بنسبة 12% من Adobe Acrobat، اعني هذا أمر ممتاز.

خدمة عملاء متاحة مع تحديثات سريعة

من عوامل نجاح أي مؤسسة هي خدمة عملائها، ان لم تكن هناك خدمة عملاء مميزة فهذه المؤسسة ستعاني في الحفاظ على عملائها، وهذا ما يجعل تطبيق UPDF PDF Editor مميز لأنه يحمل خدمة عملاء مميزة وسريعة في ردودها، ستحصل على تجربة ممتازة في حل أي مشاكل خاصة بالتطبيق، وفي نفس الوقت التطبيق يحمل تحديثات جديدة بشكل دوري، كل فترة ضعيفة ستحصل على تحديث جديد ومميزات اضافية عند استعمالك للتطبيق، فهذا مميز جدًا.

أبرز ادوات التطبيق

تعديل ملفات PDF بشكل قريب من Word التعامل مع ملفات PDF كأنها ملفات Word والتعديل عليها بسهولة من ناحية الخطوط واحجام الخطوط والألوان واضافة وحذف النصوص

القراءة والرسم على الملفات استعمل التطبيق كأي قارئ PDF واستعمل القلم في الكتابة والرسم واضافة ملاحظات على الملف

تحويل ملفات PDF الى صيغ أخرى او تحويل الملفات الى PDF لديك ملف PDF حوله الى أكثر من صيغة بجودة مرتفعة أيًا كان الملف ودقته ستحصل عليه بأعلى جودة ممكنة على هيئة Word او Powerpoint او Excel ان كان لديك ملف بأي صيغة مختلفة يمكنك تحويله الى PDF كذلك باعلى رسوميات وافضل دقة صورة ممكنة

التعرف على النصوص بدقة دعم تقنيات OCR للتعرف على النصوص المكتوبة في ملف الـPDF والعناصر الموجودة بالملف لتستطيع التعديل عليه بسهولة خاصة مع دعم الذكاء الاصطناعي للتطبيق

وضع العرض حول ملفك الى عرض تقديمي يمكنك الوقوف وتقديمه امام الحضور بشكل مناسب، هناك الكثير من الأدوات المساعدة لهذا الامر من اجل تنظيم الوقت وغيرها من الأمور

مشاركة ملفات PDF يمكنك مشاركة ملفات PDF على هيئة روابط لتجنب رفع وتحميل الملفات خاصة عندما تكون الملفات كبيرة الحجم

حماية ملفات PDF يمكنك حماية الملفات باستعمال كلمات مرور او امضائات معينة للتأكد انه لن يتعامل احد مع الملفات نهائيًا

تحسينات بالذكاء الاصطناعي استعمل الـGenerative AI في تحسين ملفات PDF عن طريق تلخيص او ترجمة او توضيح او دراسة للملف بشكل عام

ضغط ملفات PDF يقدم التطبيق 4 مستويات لضغط ملفات PDF بما يناسبك

تنظيم الصفحات يمكنك تنظيم صفحات PDF وقصها واللعب في شكلها بحريتك بما يناسبك

متزامن سحابيًا يقدم التطبيق 10GB من المساحة السحابية للأفراد و20GB من المساحة السحابية للشركات مما يضمن مساحة مناسبة لتخزين ملفات PDF كثيرة للوصول اليها بسهولة



لماذا نختار UPDF PDF Editor؟

بسبب مميزاته العديدة التي تجعل تجربة التطبيق غنية عن التعريف، بداية من سهولة استخدامه الى تنوع استعمالاته، مرورًا بأنه لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز، لن تحتاج الى جهاز خارق لتستعمله، في نفس الوقت هو يتيح كل المميزات التي كنا نبحث عنها في أي تطبيق تعديل PDF، غير انه افضل من تطبيق Adobe Acrobat بمراحل، خاصة مع مزايا الذكاء الاصطناعي الجميلة والمميزة التي يقدمها، فلماذا لا نختاره؟

تعديل ملفات PDF

تعديل ملفات PDF من المهام التي لفترة طويلة من الوقت جعلتنا نعاني، في الزاقع كنت اقوم بتحويل الملف الى Word يدويًا في البداية بنفسي بكتابته كله بالتفصيل قبل ان افكر في اي تعديلات والذي هو أمر مرهق جدًا، الآن بهذا التطبيق لدي أكثر من اتجاه للتعديل، يمكنني ان اسلك مسلك التحويل الى Word او ان اعدل على الملف نفسه، لا شيء سيء، جرب التطبيق سيعجبك بالتأكيد، يمكنك الآن الحصول على UPDF بعروض حصرية من موقعه الرسمي.