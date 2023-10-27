شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: إصلاح الخلل بظام watchOS 10.1 وحل مشكلة تطبيق الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه مستخدمو Apple Watch خطأً مزعجًا منذ إصدار نظام التشغيل watchOS 10، مما أدى إلى بعض المشكلات في تطبيق الطقس للعديد من الأشخاص، واعترفت شركة Apple بالمشكلة الشهر الماضي وشاركت بعض الحلول مع المستخدمين، لكنها لم تكن حلاً دائمًا، وتقول الشركة الآن إنه تم إصلاح الخلل أخيرًا باستخدام نظام التشغيل watchOS 10.1، وفقاً لموقع 9to5mac.





خطأ معقد في تطبيق Apple Watch Weatherبعد إصدار watchOS 10.1 للجمهور، قامت Apple بتحديث صفحة ويب الدعم للتأكد من أن التحديث يعمل على إصلاح الخلل الذي يؤثر على تعقيدات تطبيق الطقس، وبشكل أكثر تحديدًا، قد لا تعرض المضاعفات أي بيانات عند ضبطها على الموقع الحالي للمستخدم بدلاً من مدينة معينة بتطبيق الطقس.

في السابق، كان يُنصح المستخدمون المتأثرون باختيار مدينة يدويًا أو تعطيل خدمات الموقع لتطبيق الطقس ، الآن، تطلب Apple من المستخدمين المتأثرين تثبيت watchOS 10.1 على Apple Watch الخاصة بهم، عن طريق الخطوات الاتية:

1- قم بتوصيل ساعتك بشبكة Wi-Fi.

2- على ساعتك، افتح تطبيق الإعدادات.

3- اضغط على عام > تحديث البرنامج.

4- اضغط فوق تثبيت في حالة توفر تحديث للبرنامج، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا استمر الخطأ بعد التحديث، تقترح الشركة أن يقوم المستخدمون بإعادة تعيين الوصول إلى الموقع لتطبيق الطقس من خلال الانتقال إلى إعدادات خدمات الموقع، قم بإزالة الوصول إلى الموقع من تطبيق الطقس ثم أعد تشغيله مرة أخرى، إذا لم ينجح أي من هذه الخيارات بالنسبة لك، توصي الشركة بإعادة تعيين جميع إعدادات الموقع والخصوصية.