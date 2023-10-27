شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجنى أموالاً أكثر مما حققته فى الأشهر الـ 12 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الفابت، الشركة الأم لجوجل، عن أرباح قوية في الربع الثالث، حيث فاقت إيراداتها وأرباحها توقعات المحللين، وكانت النتائج مدفوعة بالنمو القوي في إعلانات البحث ويوتيوب، بالإضافة إلى الزخم في أعمال جوجل كلاود، وفقًا للشركة.

وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة أرباع التي يكون فيها نمو إيرادات الشركة مكونًا من رقمين - 11%، حيث بلغت إيرادات ألفابت لهذا الربع 76.6 مليار دولار، بزيادة 11% عن الربع نفسه من العام السابق.

وفقًا للشركة بلغ صافي الدخل 19.7 مليار دولار، أو 1.55 دولارًا للسهم الواحد، بزيادة 46% عن الربع نفسه من العام السابق.

بلغت إيرادات بحث جوجل وهو أكبر أعمال الشركة، 44 مليار دولار خلال هذا الربع، بزيادة 10% عن الربع نفسه من العام السابق.

بلغت إيرادات إعلانات يوتيوب 8 مليارات دولار لهذا الربع، بزيادة 13% عن الربع نفسه من العام السابق، كذلك بلغت إيرادات جوجل كلاود 8.4 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة 40٪ عن الربع السابق، حيث تعد جوجل كلاود هي ثالث أكبر منصة للحوسبة السحابية في العالم، بعد Amazon Web Services وMicrosoft Azure.

وقالت روث بورات، المديرة المالية لشركة الفابت: "ظهرت القوة الأساسية لأعمالنا مرة أخرى في الربع الثالث، حيث بلغت إيراداتنا 77 مليار دولار، بزيادة 11٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الكبير في البحث ويوتيوب والزخم في السحابة".

وأضافت"نحن نواصل التركيز على التخصيص الحكيم لرأس المال لتحقيق قيمة مالية مستدامة، واستمر زخم منتجاتنا خلال هذا الربع، كما رأيت مع Cloud Next، وMade on YouTube، وMade by Google."

وقال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي خلال مكالمة الأرباح: "كل هذا جزء من تركيزنا على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للجميع".