شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تغير المناخ دفع الأرض إلى مصير مجهول وخطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العلماء في دراسة جديدة من أن البشر لا يبذلون ما يكفي لمعالجة أزمة المناخ، مما يقود العالم إلى منطقة خطيرة وغير مألوفة، ووجد العلماء أنه قبل عام 2000، لم يكن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة، وفي عام 2023 وحده تجاوزت هذه العتبة بالفعل 38 يومًا، وكان شهر يوليو من هذا العام هو الشهر الأكثر دفئًا، وفقًا للتقرير الجديد، ربما خلال الـ 100 ألف عام الماضية، وفقا لتقرير سبيس.

تؤدي درجات الحرارة القياسية، الناجمة عن النشاط البشري والتي تفاقمت بسبب أنماط المناخ المتكررة المعروفة باسم ظاهرة النينيو، إلى تقلص الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بمعدل ينذر بالخطر وشهدت القارة هذا العام أدنى مستويات الجليد على الإطلاق على الإطلاق عبر الأقمار الصناعية.

كما تسببت التأثيرات المدمرة المتزايدة لتغير المناخ في أن تكون حرائق الغابات في أسوأ حالاتها في كندا هذا العام ، وشهدت البلاد حرائق مذهلة بلغت مساحتها 45 مليون فدان من الأراضي وكان الرقم القياسي السابق هو موسم 1989 عندما احترق 19 مليون فدان.

ولم تقتصر تأثيرات تغير المناخ على الأمريكتين في الواقع، وجد التقرير أن الأزمة تؤثر حتى على المناطق التي لا تكون معرضة عادة للظواهر المناخية المتطرفة ، وهذا العام، عانى شمال شرق الصين من فيضانات شديدة إلى حد غير عادي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص .

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان بحيرة جليدية على ضفتيها في ولاية سيكيم الهندية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى جرف الجسور والطرق ، و جرفت عاصفة البحر الأبيض المتوسط ​​القوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية ويؤكد العلماء أن هذه مجرد أمثلة قليلة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة ويليام ريبل، عالم البيئة في جامعة ولاية أوريجون، في بيان : "من الواضح أن الحياة على كوكبنا تحت الحصار" . "تُظهر الاتجاهات الإحصائية أنماطًا مثيرة للقلق للغاية من المتغيرات والكوارث المرتبطة بالمناخ."

وأضاف: "لقد وجدنا أيضًا تقدمًا ضئيلًا يمكن الإبلاغ عنه فيما يتعلق بمكافحة الإنسانية لتغير المناخ".

يقول العلماء إن البشر يدفعون أنظمة الأرض إلى حالة من "عدم الاستقرار الخطير ، وبحلول نهاية هذا القرن، فإنهم يشتبهون في أن ما يقرب من ثلث إلى نصف سكان العالم ثلاثة إلى ستة مليارات نسمة قد يُدفعون إلى ما هو أبعد من "المنطقة الصالحة للعيش"، حيث قد يتعرضون لحرارة شديدة ومحدودية توافر الغذاء.

كما إن الإنسانية تطلب الكثير من الأرض، ويجب على السياسيين أن يناضلوا بشكل عاجل من أجل سياسات تعالج هذا الطلب، لأن مثل هذا الجهد "سيمنحنا أفضل فرصة للتغلب على هذه التحديات على المدى الطويل"، كما كتب العلماء في الدراسة الجديدة.