شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple Research يتيح للمستخدمين مشاركة تاريخ صحة العائلة لأغراض بحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple تحديثاً جديدًا من تطبيق Apple Research، والذي يهدف إلى السماح للمستخدمين بالمساهمة في الأبحاث الصحية العلمية باستخدام أجهزة Apple الخاصة بهم، مع الإصدار 5.0، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة تاريخ صحة العائلة مع الدراسات والابحاث العلمية، وفقاً لموقع 9to5mac.





ما الجديد في Apple Research 5.0كانت الدراسات شخصية حتى الآن، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية إلا مع الباحثين، ومن خلال هذا التحديث، ستسمح Apple أيضًا للدراسات بطلب بيانات صحة الأسرة عندما تكون متاحة، منذ iOS 16، يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية المخزنة في تطبيق Apple Health مع الأصدقاء والعائلة.

ولكن هناك ميزة جديدة أخرى تأتي مع آخر تحديث لتطبيق Apple Research، وبحسب الشركة، أصبح هناك الآن خيار لدعوة الأصدقاء لدراسة معينة.

يدعم تطبيق Apple Research ثلاث دراسات مختلفة: دراسة صحة المرأة بالشراكة مع جامعة هارفارد، ودراسة القلب والحركة بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية، ودراسة السمع بالشراكة مع جامعة ميشيجان.

يحتاج المستخدمون إلى التحقق مما إذا كانوا مؤهلين قبل الانضمام إلى دراسة معينة، وبطبيعة الحال، يتطلب التطبيق موافقة المستخدم قبل جمع أي بيانات صحية.