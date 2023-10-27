شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعتزم تحديث سماعات الأذن AirPods.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة آبل عملية إصلاح شاملة لجميع أجهزة AirPods الثلاثة، أو قد يكون هناك أربعة منها قريبًا، في حين أن جميع سماعات أيربودز الثلاثة حافظت على لغة تصميمها كما كانت في الإصدار الأول.

أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، أن شركة آبل تعتزم تحديث سماعات الأذن الثلاثة بالكامل، مما يمنحها مظهرًا جديدًا مع علبة حديثة وتحسين الصوت، وذلك خلال العامين المقبلين.

كانت هناك ثلاثة إصدارات من أيربودز، وكلها تبدو متشابهة، وعلى الرغم من وجود بعض الترقيات في الإصدار الأحدث، إلا أن الكثير من الناس لا يشترونه.

وفقا لجورمان يفضل المشترون إما أيربودز ذات النهاية المنخفضة، أو أيربودز برو، مما دفع شركة آبل إلى إعادة التفكير في التشكيلة.

رجح التقرير أن يكون هناك سماعتان أيربودز جديدتان في العام المقبل، إحداهما مزودة بميزات "Pro"، كذلك تخطط شركة آبل للتوقف عن الجيل الثاني والجيل الثالث من أيربودز.