شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم ميزة الضغط المزدوج بنظام watchOS 10.1.. إليك كيفية التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة آبل، نظام التشغيل watchOS 10.1، وهو أول تحديث رئيسي لنظام تشغيل الساعة الذكية منذ إطلاق watchOS 10 في سبتمبر، يتضمن التحديث عددًا من الميزات الجديدة وإصلاحات الأمان وإصلاحات الأخطاء.

تعد إحدى أبرز الميزات الجديدة في watchOS 10.1 هي القدرة على تنفيذ الإجراء الأساسي في الإشعارات ومعظم التطبيقات بنقرة مزدوجة، يتوفر هذا على Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.

يمكن للمستخدم على سبيل المثال، الضغط نقرًا مزدوجًا للرد على مكالمة، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو إيقاف مؤقت، كما تعتبر إيماءة النقر المزدوج مفيدة في المواقف الشائعة.

ويقوم المحرك العصبي بمعالجة البيانات من مقياس التسارع والجيروسكوب ومستشعر القلب البصري باستخدام خوارزمية جديدة للتعلم الآلي، كذلك تكتشف الخوارزمية التوقيع الفريد لحركات المعصم الصغيرة والتغيرات في تدفق الدم عندما يقوم السبابة والإبهام بإجراء نقرة مزدوجة.

وفقا لشركة آبل تعمل إيماءة الضغط المزدوج في أي وقت تكون فيه الشاشة نشطة، وتتوفر الميزة طوال اليوم مع تأثير ضئيل على عمر البطارية الذي يبلغ 18 ساعة على Apple Watch Series 9 أو عمر البطارية الذي يصل إلى 36 ساعة على Apple Watch Urtla 2.

كذلك من الميزات الأخرى هي ميزة NameDrop، والتي تتيح للمستخدم تبادل معلومات الاتصال مع شخص جديد بمجرد إحضار آبل ووتش بالقرب من آيفون الخاص به الذي يعمل بنظام iOS 17 أو آبل ووتش، كما يتوفر NameDrop على Apple Watch SE 2 وApple Watch Series 7 والإصدارات الأحدث وApple Watch Urtla، كذلك تتوفر My Card كإضافة للوصول السريع إلى NameDrop.

وللتحديث إلى watchOS 10.1، افتح تطبيق ووتش على جهاز آيفون الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب "عام". اضغط على تحديث البرنامج واتبع التعليمات.