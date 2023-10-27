شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و هاتف iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

كما أنه باعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و هاتف iPhone 13:





هاتف iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 مل

هاتف iPhone 13الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.