شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro و هاتف iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
هاتف iPhone 15 Proمساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملهاتف iPhone 13الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.
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