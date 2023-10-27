شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إيقاف إنستجرام وفيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة ميتا باستمرار اتهامات بانتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين فمن المعروف أن الشركة تقوم بتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بشكل روتيني ومن ثم بيع تلك البيانات إلى شركات أخرى لأغراض إعلانية، على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن حقائب، فقد تبدأ في رؤية إعلانات لحقائب من شركات مختلفة بعد لحظات، وهذا لا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية فحسب، بل إنه مزعج للغاية أيضًا.

ومع ذلك، من أجل تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين التحكم في نشاطهم عبر الإنترنت، قدمت Meta تقنيات Activity Off-Meta إنه إعداد خصوصية يسمح للمستخدمين برؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب مع منصات Meta والتحكم فيها، ويتضمن ذلك معلومات حول التفاعلات مع الأنشطة التجارية والمؤسسات، مثل زيارة تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية، وفقا لتقرير indiatoday .

ويمكن للمستخدمين استخدام هذه الأداة لمعرفة الشركات التي ترسل البيانات إلى Meta، أو قطع اتصال شركات معينة، أو مسح جميع البيانات.





كيفية منع Instagram من تتبع نشاطك على الإنترنت

1 افتح تطبيق Instagram، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

2 اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات والخصوصية".

3 اضغط على "النشاط" ثم "النشاط خارج تقنيات التعريف".

4 قم بالتبديل إلى "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي" لمنع Instagram من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.





إذا كنت تريد إدارة نشاطك السابق، فيمكنك القيام بما يلي:

من صفحة "النشاط خارج تقنيات Meta"، اضغط على "معلوماتك وأذوناتك" ثم "نشاطك خارج تقنيات Meta" فى هذه الصفحة يمكنك:

- الاطلاع على نشاطك الأخير

- قطع الاتصال بنشاط تطبيق معين

- مسح البيانات القديمة

- إدارة النشاط المستقبلي لمنع الشركات من مشاركة البيانات

إذا اخترت "إدارة النشاط المستقبلي" و"قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي"، فسيحصل أيضًا على تخلص من نشاطك السابق.





وفيما يلى كيفية منع فيسبوك من تتبع نشاطك على الإنترنت

1 انتقل إلى ملفك الشخصي على فيسبوك، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

2 حدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات".

3 اضغط على "معلوماتك على فيسبوك" في العمود الأيسر ثم على "النشاط خارج فيسبوك".

4 اضغط على "إدارة نشاطك خارج فيسبوك" ثم "إدارة النشاط المستقبلي".

5 قم بإيقاف تشغيل "النشاط المستقبلي خارج Facebook" لمنع Facebook من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.

6 يمكنك أيضًا اختيار فصل تطبيقات ومواقع ويب معينة عن فيسبوك من خلال الضغط على زر "إدارة نشاطك خارج فيسبوك" ثم النقر على "إدارة النشاط".

على الرغم من أن الإعدادات المذكورة أعلاه ستساعدك على تتبع بياناتك، إلا أنه قد يظل بإمكان Meta جمع البيانات عنك من مصادر أخرى، مثل معلنين خارجيين. لذا، لمزيد من حماية خصوصيتك، يمكنك استخدام وضع التصفح الخاص أو VPN عند تصفح الإنترنت.