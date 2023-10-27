شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لجعل "منصة X" بديلا للبنوك .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن "إيلون ماسك" يخطط لجعل منصة X " تويتر سابقا" بمثابة مركز مالي عالمى، بحيث يتعامل مع أي شيء في حيات المستخدمين يتعلق بالمال، ويتوقع إطلاق هذه الميزات بحلول نهاية عام 2024، وذلك بحسب ما أخبر به موظفي X خلال مكالمة جماعية قائلًا إن الناس سوف يفاجأون "بمدى قوتة منصته.

وقال " ماسك "، وفقًا للتسجيل الصوتي للاجتماع الذي حصلت عليه The Verge : "عندما أقول المدفوعات، فإنني أعني في الواقع الحياة المالية لشخص ما بأكملها، وإذا كان الأمر يتعلق بالمال سيكون على منصتنا أموال أو أوراق مالية أو أي شيء آخر، لذا فالأمر ليس مجرد إرسال 20 دولارًا إلى صديقي أنا أتحدث عن أنك لن تحتاج إلى حساب مصرفي.

وقالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، إن الشركة ترى أن هذا سيصبح "فرصة كاملة" في عام 2024 وقال ماسك: "سوف يذهلني إذا لم يتم طرح ذلك بحلول نهاية العام المقبل".

وتعمل الشركة حاليًا على تأمين تراخيص تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم الخدمات المالية، وأخبر ماسك الموظفين أنه يأمل في الحصول على احتياجات X الأخرى في "الأشهر القليلة المقبلة".

وناقش " ماسك " خططه لتحويل X إلى مركز مالي من قبل، حتى أنه أعاد تسمية تويتر على اسم بنكه الإلكتروني في عصر ازدهار الدوت كوم وهو إكس دوت كوم والذي أصبح في النهاية جزءًا من PayPal، وقال سابقًا إن المنصة ستوفر حسابات سوق المال عالية العائد وبطاقات الخصم والشيكات وخدمات القروض، بهدف السماح للمستخدمين "بإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم على الفور وفي الوقت الفعلي".

ويرتبط تحويل X إلى مركز غني للخدمات المالية ارتباطًا مباشرًا بهدف ماسك المتمثل في تحويل المنصة إلى "تطبيق لكل شيء"، على غرار التطبيقات الفائقة مثل WeChat في الصين التي توفر الوصول إلى التسوق والنقل وغير ذلك الكثير.