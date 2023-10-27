شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تطرح مزايا مشابهة لمنصة X .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة ثريد Threads بعض ميزات منصة إكس X (تويتر سابقًا) الإضافية اليوم الجمعة، ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني تتضمن الميزات دعم (استطلاعات الرأي) و(صور GIF).

ويأتي التحديث في تتابع سريع للإصدارات الأخرى للتطبيق الجديد، والتي تضمنت دعمًا لإصدار الويب، وزر تحرير (مجاني)، وتبديل الملف الشخصي، والإعجابات، والبحث عن النص الكامل، والموجز الزمني، والمشاركات الصوتية.