علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Threads تطرح مزايا مشابهة لمنصة X .. تعرف على أبرزها

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القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة ثريد Threads بعض ميزات منصة إكس X (تويتر سابقًا) الإضافية اليوم الجمعة، ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني تتضمن الميزات دعم (استطلاعات الرأي) و(صور GIF).

 

ويأتي التحديث في تتابع سريع للإصدارات الأخرى للتطبيق الجديد، والتي تضمنت دعمًا لإصدار الويب، وزر تحرير (مجاني)، وتبديل الملف الشخصي، والإعجابات، والبحث عن النص الكامل، والموجز الزمني، والمشاركات الصوتية.

 

وقال مارك زوكربيرج إن تطبيق Threads يضم حاليًا "أقل بقليل" من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة" لأن يصل التطبيق إلى مليار مستخدم في العامين المقبلين، وفقاً لموقع engadget.

 

وأضاف زوكربيرج خلال مكالمة أرباح الربع الثالث للشركة، :"اعتقدت لفترة طويلة أنه يجب أن يكون هناك تطبيق محادثات عامة لمليار شخص يكون أكثر إيجابية بعض الشيء، وأعتقد أنه إذا واصلنا ذلك لبضع سنوات أخرى، فأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق هدفنا". 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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