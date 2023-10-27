شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" تنفي اتهامها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين لا أساس لها من الصحة.

وقال متحدث باسم "تيك توك"في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالةرويترز: "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود على تيك توك، ونحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا".

وحذرت ماليزيا، أمس الخميس، من إجراءات محتملة ضد شركتي تيك توك وميتا قائلة إن منصتيهما متهمتان بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وقالت شركة ميتا أمس إنه لا صحة لهذه الاتهامات، مضيفة أنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها فيسبوك.