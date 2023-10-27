شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع البنوك التي ساعدت إيلون ماسك في الاستحواذ على تويتر أن تخسر ملياري دولار بسبب القروض التي منحتها له، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث إنه عندما وافق أغنى شخص في العالم على شراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أخذ قروض بقيمة 13 مليار دولار، وهذه القروض مدعومة ببعض أسهم شركته.

وقال مصرفيون قريبون من الصفقة لصحيفة The Journal إنه يمكن منح X تصنيف السندات غير المرغوب فيها، مما يعني أنها معرضة لخطر التخلف عن سداد القروض، بسبب أسلوب إدارة ماسك المثير للجدل وتراجع سوق الإعلانات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن البنوك تتوقع أن تتضرر بنسبة 15%، أو 2 مليار دولار في المجموع، كما أنه بالنسبة للبنوك التي تمتلك أكبر الحصص، مثل مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا، فإن ذلك يعني خسائر بمئات الملايين، وفقًا للمجلة.

واجه X،كما يُطلق عليه الآن تويتر،عددًا من الصعوبات، في العام الذي امتلك فيه ماسك المنصة، حيث انخفضت تنزيلات التطبيق بنسبة 30% تقريبًا بين شهري يوليو وسبتمبر، وفقًا لبيانات من Apptopia.

وتقول شركة الاستشارات التسويقية Ebiquity، التي تعمل مع 70 من أفضل 100 معلن في العالم، إن اثنين منهم فقط أعلنوا عن X الشهر الماضي.

وقد خفضت شركة Fidelity، مديرة الأصول التي تمتلك حصة في الشركة، قيمة تويتر بمقدار الثلثين، وهذا من شأنه أن يجعل قيمة الشركة حوالي 15 مليار دولار.