شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لوصول رواد فضاء شنتشو 17 لمحطة تيانجونج الفضائية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحدث طاقم من رواد الفضاء الصينيين إلى وجهته المدارية، حيث وصلت المركبات الفضائية الثلاثة التابعة لمهمة شنتشو 17 إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية بعد 6.5 ساعة فقط من انطلاقها على متن صاروخ لونج مارش 2 إف من صحراء جوبي.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه سرعان ما انضم الثلاثي إلى رواد فضاء شنتشو 16 الثلاثة الموجودين بالفعل على متن تيانجونج، الذين استقبلوا القادمين الجدد عند مرورهم عبر فتحة المحطة، ثم اصطف رواد الفضاء الستة لنقل رسالة إلى مركز التحكم في المهمة وبقيتنا على الأرض.

وقالوا في انسجام تام: "قم ببناء حلم في محطة تيانجونج الفضائية واستمر في العمل الجاد"، مضيفين "إن محطة الفضاء الصينية تستحق التطلع إليها دائمًا."

يتكون طاقم شنتشو 17 من قائد المهمة تانج هونجبو، 48 عامًا، والطيارين المقاتلين السابقين تانج شنج جي، 34 عامًا، وجيانج شين لين، 35 عامًا، إنهم أصغر مجموعة على الإطلاق تزور تيانجونج، والتي بدأت الصين في تجميعها في مدار أرضي منخفض في أبريل 2021، وانتهت بعد حوالي 18 شهرًا.

وسيعيش رواد الفضاء شنتشو 17 على متن المختبر المداري خلال الأشهر الستة المقبلة، وسيقومون بإجراء مجموعة متنوعة من التجارب العلمية ومهام الصيانة، ومن بين تلك الوظائف المتوقعة السير في الفضاء المصمم لفحص وإصلاح المصفوفات الشمسية في تيانجونج، والتي عانت من بعض تأثيرات الحطام وضربات النيازك الدقيقة خلال حياتها المدارية القصيرة.