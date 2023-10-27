شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك لديه "تحذير" من الذكاء الاصطناعى للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك البشرية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه من المهم تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتجنب "فقدان السيطرة" على التكنولوجيا.

وفي خطاب ألقاه في الجمعية الملكية، أكاديمية العلوم في المملكة المتحدة، قال سوناك إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل الحياة إلى الأفضل، ولكن من المهم أن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة أو تطوير ذكاء اصطناعي خارج عن سيطرة الإنسان.

وقال سوناك في كلمته: "في الحالات غير المتوقعة ولكن القصوى، هناك أيضًا خطر أن تفقد البشرية السيطرة على الذكاء الاصطناعي تمامًا من خلال هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي يشار إليه أحيانًا بالذكاء الفائق".

وقال سوناك إن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتطوير الأسلحة بسهولة أكبر من ذي قبل. وقال أيضًا إن استغلال المجرمين للذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال أو حتى الاعتداء الجنسي على الأطفال هو احتمال حقيقي.

المملكة المتحدة تنفق المليارات على أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأعلن أيضًا أن المملكة المتحدة ستنشئ أول معهد لسلامة الذكاء الاصطناعي في العالم، والذي سيكون مسؤولاً عن اختبار أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المخاطر، "سيعمل على تعزيز المعرفة العالمية بسلامة الذكاء الاصطناعي وسيقوم بفحص وتقييم واختبار أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي بعناية، حتى نتمكن من فهم ما يستطيع كل نموذج جديد القيام به".

وقال: "استكشاف جميع المخاطر، بدءًا من الأضرار الاجتماعية مثل التحيز والمعلومات المضللة، وحتى المخاطر الأكثر تطرفًا على الإطلاق"، وقال رئيس الوزراء البريطانى أيضًا إن البلاد ستستثمر المليارات في أجهزة الكمبيوتر العملاقة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية.

ويأتي تحذير سوناك بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي في وقت تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعى بالفعل في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من السيارات ذاتية القيادة وحتى برامج التعرف على الوجه. ومع ذلك، مع ازدياد قوة وتطور الذكاء الاصطناعى، تزداد المخاطر المحتملة أيضًا، وقد حذرت كل من Google وMicrosoft وOpenAI من استخدام الذكاء الاصطناعي وشددت على استخدامه بشكل مسؤول.