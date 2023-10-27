شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تحقق أرباحا قوية خلال الربع الثالث.. خفص التكاليف كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن نتائج قوية للربع الثالث، مع تضاعف نمو الإيرادات والدخل التشغيلي ثلاث مرات على أساس سنوي، وقد ارتفع صافي المبيعات بنسبة 13% إلى 143.1 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 127.1 مليار دولار في الربع الثالث 2022، وارتفع الدخل التشغيلي إلى 11.2 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الثالث 2022.

وسجلت أمازون هامش تشغيل بنسبة 7.8%، وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2021، ويبدو أن إجراءات أمازون لخفض التكاليف – بما في ذلك إقالة آلاف الموظفين – قد نجحت. وكان هذا أعلى هامش تشغيل سجلته أمازون منذ أكثر من عامين.

وألقى بريان أوسلافسكي، المدير المالي لشركة أمازون، الضوء على إجراءات خفض التكاليف التي اعتمدتها الشركة. وأخبر المستثمرين أن زيادة الدخل بمقدار 1.6 مليار دولار على أساس ربع سنوي لشركة AWS، مدفوعة في المقام الأول بتخفيضات عدد الموظفين لدينا في الربع الثاني وكذلك التباطؤ المستمر في التوظيف وإعادة توظيف المناصب المفتوحة.



أرقام مذهلة في الربع الثالث وقال أيضًا إن إجراءات خفض التكاليف الأخرى ساعدت، وقال للمستثمرين: "كان هناك أيضًا قدر كبير من التحكم في التكاليف في الفئات غير المتعلقة بالأشخاص، مثل تكاليف البنية التحتية وكذلك التكاليف التقديرية".أرقام مذهلة في الربع الثالث وكانت هذه النتائج القوية مدفوعة بالنمو المستمر في أعمال التجارة الإلكترونية لشركة أمازون، بالإضافة إلى أعمال الحوسبة السحابية التابعة لها، Amazon Web Services (AWS).

وقد واصلت أعمال التجارة الإلكترونية لشركة أمازون نموها في الربع الثالث، مع زيادة المبيعات بنسبة 7٪، كما استمر سوق بائعي الطرف الثالث للشركة في النمو، مع زيادة المبيعات بنسبة 9% لتصل إلى 34.3 مليار دولار.



وكشفت الشركة أن بائعي الطرف الثالث يمثلون الآن أكثر من نصف إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة أمازون، واستمرت AWS في كونها المحرك الرئيسي لنمو أمازون في الربع الثالث، مع زيادة المبيعات بنسبة 12% إلى 23.1 مليار دولار.



وتعد AWS هي منصة الحوسبة السحابية الرائدة عالميًا، وهي توفر مجموعة واسعة من الخدمات للشركات من جميع الأحجام، و كان نمو AWS مدفوعًا بالطلب القوي على خدمات الحوسبة السحابية، مثل خدمات الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والشبكات، وقالت أمازون إن AWS تشهد أيضًا نموًا قويًا في خدماتها الناشئة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.