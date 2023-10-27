إضافات الذكاء الاصطناعي لـ Google Chrome تجعل من تجربة استخدامه تجربة أكثر سهولة وراحة وتضمن لك الحفاظ على وقتك وجهدك الذي قد تبذله في الانتقال بين العديد من المواقع لإتمام تصحيح أخطاء أو ترجمة أو تخليص أو حتى كتابة المحتوى الذي تود تقديمه على موقعك، وبهذا المقال نرشح لك عدة إضافات تستطيع استخدامها أثناء استخدام Chrome حتى يسهل عليك الاستفادة منهم.

أفضل إضافات الذكاء الاصطناعي لـ Google Chrome

1- Alicent:

يمكنك بعد إضافته على جوجل كروم الاستفادة منه في إنشاء المحتوى الخاص بك بمختلف أشكاله ما بين الرسائل الرسمية التي ترغب في إرسالها ونصوص المنشورات التي ترغب في نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وبحيث يمكنك الوصول إلى صيغة المحتوى الأفضل لك وللمحتوى الذي ترغب في تقديمه عن طريق الاعتماد على الأفكار المتعددة التي يوفرها لك Alicent.

كما يمكنك الاعتماد عليه في الترجمة والتخليص وكذلك الحصول على إجابات لأسئلتك حيث يمكنك بعد الاشتراك الاستفادة من ChatGPT 3 في الخطة الخاصة بالمبتدئين، والتبديل بين ChatGPT 3 ,4 في خطة Pro، وتبدأ قيمة الاشتراك في Alicent لـ Chrome من 8 دولارات لكل شهر في الخطة الشهرية، وتبدأ من 6 دولارات لكل شهر في الخطة السنوية.

السعر: Free

2- Compose AI

بإضافة Compose AI على كروم عن طريق الضغط على إضافة إلى Chrome فيمكنك الحصول على أداة تطور من كتابتك بشكلٍ كبير، فيمكنك بالاعتماد على تلك الأداة أثناء استخدام جوجل كروم والحصول على عدة أفكار تساعدك على البدء.

كما يمكنك الاستفادة من خاصية الإكمال التلقائي عن طريق إظهار عدة خيارات لك أثناء كتابتك للجمل يمكنك الاختيار من بينها بما يناسبك، وتعديل الجمل التي تقوم بكتابتها حتى تستطيع باستخدام الاقتراحات الوصول إلى صيغة أكثر مناسبة لما تقوم بكتابته، وكذلك تقدم لك أداة Compose AI إمكانية الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تصل لك.

يمكنك استخدام Compose AI بشكلٍ مجاني بمزايا محددة كما يمكنك الاشتراك في الخطة الشهرية أو السنوية للحصول على جميع المزايا المتاحة بما يبدأ من 14 دولار لكل شهر في الخطة الشهرية و10 دولارات لكل شهر في الخطة السنوية.

السعر: Free

3- Poised

بالبدء من 13 دولار لكل شهر يمكنك الاستفادة من Poised AI أثناء استخدام Google Chrome من خلال عدة مزايا:

يمكنك الاستفادة من النصائح التي تعطيها لك الأداة أثناء الاجتماعات التي تجريها من خلال التطبيقات بحيث يمنحك تعليقات خاصة بالطريقة التي تتحدث بها ولغة جسدك وذلك دون معرفة أي فرد آخر من الأفراد الذين تتحدث معهم بأنك تستخدم تلك الأداة على كروم. معرفة النقاط التي قمت بالفعل بالتحدث عنها خلال اجتماعك والنقاط التي مازلت بحاجة إلى الحديث عنها حتى لا يتسبب فقدان تركيزك أثناء الاجتماع في إعادتك لأجزاء قد قمت بقولها مسبقًا. تتبع أدائك بكل اجتماع وتقديم نصائح لما يمكن أن تؤديه بشكل أفضل للاجتماع التالي حتى تستطيع التغلب على كل نقاط ضعفك خلال ذلك النوع من الاجتماعات. الحصول على ملخص بما تم في كل اجتماع حتى تستطيع تتبع اجتماعاتك بسهولة والاحتفاظ بقائمة بما تم إنجازه خلال الاجتماع.

السعر: Free

4- Voila

باستخدام Voila AI علىChrome يمكنك:

الحصول على مساعدة في كتابة أنواع كثيرة من المحتوى مثل المقالات والإعلانات والمنشورات. إمكانية كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة وكذلك الرد على الرسائل التي تصلك. تلخيص ومعرفة النقاط الهامة بأي صفحة ويب على جوجل كروم أو ملف ترغب في معرفة الأجزاء الهامة منه فقط. إصلاح أي أخطاء أثناء الكتابة كالأخطاء الإملائية والنحوية. الحصول على إجابات للأسئلة التي تحتاجها.

ويمكنك استخدام الأداة بشكلٍ مجاني والحصول على 250 طلب مجاني، أو الاشتراك في خطة شهرية تبدأ من 8 دولارات لكل شهر بمقابل 3000 طلب خلال الشهر.

السعر: Free

5- Wiseone

أداة Wiseone من الأدوات المجانية التي يمكنك استخدامها على Chrome في الوقت الحالي نظرًا لأنها مازالت في المرحلة التجريبية، ويمكنك الاستفادة منها في الحصول على تجربة أكثر فاعلية في القراءة والبحث بحيث يمكنك معرفة أهم النقاط من مقالٍ ما دون الحاجة إلى قراءته كاملًا عن طريق تلخصيه إلى نقاط رئيسية تعرف بها المضمون.

كذلك يمكنك باستخدام الذكاء الاصطناعي الحصول على مصادر أخرى تختص بنفس المعلومة التي تقرأها بحيث تستطيع التأكد من صحة ودقة المعلومة من مصادر مختلفة، وتستطيع استخدامه في ترجمة النصوص وحفظ المقالات حتى تستطيع الوصول إليها في وقت آخر.

السعر: Free

6- FinalScout

أداة Final Scout تساعدك بعد إضافتها على جوجل كروم في:

إيجاد البريد الإلكتروني لأي شخص على موقع LinkedIn بدلًا من قضاء الوقت في البحث0 كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة. إيجاد عملاء من خلال الاعتماد على الأداة في البحث وتصنيف العملاء بالطريقة التي ترغب بها من خلال الموقع أو الأقدمية وغير ذلك من التصنيفات التي تستحسنها.

يمكنك استخدام الأداة بشكلٍ مجاني بمزايا محدودة أو الاشتراك في خطة شهرية تبدأ من 50 دولار لكل شهر وتمتد حتى 1000 دولار لكل شهر باختلاف المزايا.

السعر: Free