شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين الرسائل لإيلون ماسك.. السوشيال ميديا تطالب بإنترنت ستارلينك لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هشتاج #starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة X " تويتر سابقا" ، وذلك لمطالبة الملياردير ايلون ماسك مالك منصة X، وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة خاصة مع ما يعانونه من انقطاع للكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت.

إنترنت فضائي لأهالي غزة

وطالب الآلالف من المستخدمين ايلون ماسك بضرورة انقاذ أهالي غزة وتشغيل الإنترنت الفضائي لهم خاصة مع ما يعانونه من ظروف صعبة، مشيرين إلي أنه سبق وأن فعل ذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.

إنترنت مجاني لأوكرانيا

وفي وقت سابق صرح ماسك عن تدشين شبكة إنترنت مجانية في أوكرانيا بواسطة الأقمار الصناعية، وجاءت هذه المبادرة في ظل ما تتعرف له المدن الأوكرانية من هجمات روسية أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع لخدمات الإنترنت والاتصال بشكل كامل.

انترنت ستارلينك Starlink؟

تقوم SpaceX ببناء شبكة إنترنت فضائية موسعة في الفضاء تسمى Starlink، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، والآن، لديها أكثر من 1200 قمر صناعي جاهز للخدمة، ولعل الهدف هو وجود ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027.



