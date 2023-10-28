شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حاولت جوجل الضغط على الاتحاد الأوروبى لمنع أبل من تطوير محرك بحث خاص بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محاكمة الولايات المتحدة ضد جوجل العديد من الأسرار حول احتكار جوجل للبحث على الإنترنت، حيث أنفق محرك البحث العملاق مليارات الدولارات، ودفع لشركة أبل حوالي 18 مليار دولار في عام 2021، لتظل محرك البحث الافتراضي في Safari على أجهزة Mac وiPads وiPhones، لكن المال لم يكن فقط لذلك، بل كان لمنع أبل من تطوير محرك البحث الخاص بها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد راقبت جوجل عن كثب تقدم أبل في تقنية البحث لبضع سنوات ، غير متأكدة مما إذا كان شريكها ومنافسها القديم سيطور محرك البحث الخاص به في النهاية، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز ، فإن هذه المخاوف تضخمت في عام 2021 عندما دفعت جوجل إلى أبل ما يقرب من 18 مليار دولار لضمان أن يظل محرك بحث جوجل الخيار الافتراضي على أجهزة iPhone.

محاولة جوجل "سرقة" Spotlight وفقًا لشخصين كانا على دراية بالشراكة ، بدأت أداة البحث Spotlight في iPhone التابعة لشركة أبل في عرض نتائج ويب أكثر ثراءً مماثلة لتلك التي يمكن العثور عليها على جوجل في نفس العام، ثم خططت جوجل لمواجهة طموحات أبل في مجال البحث من خلال إنشاء نسختها الخاصة من Spotlight لأجهزة iPhone وإقناع المزيد من مستخدمي iPhone بالتحول إلى متصفح الويب Chrome من جوجل بدلاً من Safari.

وكانت محرك البحث العملاق قلقة بشأن ميزة Spotlight من أبل منذ البداية، في عرض تقديمي داخلي في عام 2014 ، توقعت جوجل أن نظام التشغيل الجديد لشركة أبل ، iOS 8 ، سيؤثر على إيراداتها بشكل سلبي.

وكانت جوجل قلقة من أن أبل كانت تتجاوز محرك بحثها في عام 2014 بسبب قدرة Safari على اقتراح مواقع الويب للمستخدمين مباشرةً، وفي عام 2016، جددت أبل اتفاقيتها لاستخدام بحث جوجل دون توسيع اقتراحات Siri لتوجيه حركة المرور.

ثم ، في عام 2018، استأجرت أبل مسؤول بحث سابق في جوجل، John Giannandrea، وقامت بتوسيع فريق موظفي البحث لديها لتحسين نظام Spotlight، وكجزء من iOS 15، أجرت أبل بعض التحسينات الكبيرة على Spotlight، ولم تكن جوجل سعيدة بذلك.

وخلال المحاكمة، صرح John Giannandrea، الذي عمل سابقًا في جوجل ويقود حاليًا قسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في أبل، أن أبل استكشفت خيارات مختلفة، بدءًا من الاستحواذ على Bing إلى تطوير محرك البحث الخاص بها، ومع ذلك، وفقًا له ، كانت الشركة قلقة بشأن كل من التنافس مع جوجل وفقدان عقدها الحالي.

وعندها حاولت جوجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف خطة بحث أبل، وعلى الرغم من أن Spotlight لا تعرض الإعلانات في نتائجها، إلا أن جوجل كانت لا تزال قلقة بشأن المنافسة بما يكفي لاستكشاف طرق لجعل الاتحاد الأوروبي يصنف Spotlight كمحرك بحث.

وهدفت جوجل إلى الاستفادة من قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لتقليل سيطرة أبل على iPhone، حيث يتطلب القانون من شركات التكنولوجيا الكبيرة فتح منصاتها أمام المنافسين وإعطاء المستخدمين خيارًا من الخدمات لاستخدامها، واستكشفت جوجل طرقًا للضغط على المنظمين لفتح نظام أبل البيئي للبرامج، وزيادة استخدام Chrome، واستنزاف المستخدمين من Safari.