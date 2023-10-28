شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الإصدار التجريبى للمطورين من iOS 17.2.. تعرف على 7 ميزات جديدة قادمة إلى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple الإصدار التجريبى الأول لتحديث iOS 17.2 القادم، حيث يتضمن هذا التحديث مجموعة من الميزات المثيرة مثل الوصول إلى تطبيق Journal الجديد، الذى كانت Apple تعمل على تطويره، والقدرة على مشاركة القوائم الموسيقية مع الأصدقاء، الذين يمكنهم إضافة الأغانى.

لكن يجب ملاحظة أن الإصدار التجريبى متاح حاليًا للمطورين فقط، ولكن من المتوقع إصداره لمختبرى الإصدار التجريبي العام قريبًا، ومن المتوقع أن يتم طرح iOS 17.2 للجمهور فى الأسابيع المقبلة، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات فى هذا التحديث:

تطبيق Journal تطبيق Journal، الذي تم الإعلان عنه كجزء من iOS 17، متاح الآن في iOS 17.2، ومع تطبيق Journal، يمكن للمستخدمين تسجيل أنشطتهم وأفكارهم اليومية، وتوفر Apple إرشادات اختيارية يمكن استخدامها كإلهام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن إدخالات المدونة صورًا وتسجيلات صوتية وعلامات مواقع.

القوائم الموسيقية التعاونية في Apple Music إذا كنت مستخدمًا لـ Apple Music، يمكنك الآن إنشاء قائمة موسيقية يمكن للآخرين إضافة الأغاني إليها، بالإضافة إلى ذلك، تقوم Apple Music الآن بإنشاء قائمة موسيقى "المفضلة" بكل الأغاني التي قمت بوضع علامة عليها كمفضلة، وأيضًا، يمكن للمستخدمين استخدام مرشح التركيز لتعطيل ميزة سجل الاستماع.

الرد على الرسائل بالملصقات يمكن للمستخدمين الآن إضافة رد ملصق إلى أى فقاعة دردشة بالضغط عليها لفترة طويلة، ولإضافة ملصق، اضغط على "إضافة ملصق" واختر ملصقًا أو رمزًا تعبيريًا لتطبيقه على ركن رسالة iMessage، ولا يزال بإمكانك سحب ملصق أو رمز تعبيري إلى أي فقاعة رسالة، لكن ميزة رد الملصق الجديدة أسرع وأكثر تعبيرًا بكثير.

الترجمة باستخدام "زر الإجراء" قدمت Apple خيارًا جديدًا لزر الإجراء على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، والذي يتيح لهما استخدام خيار الترجمة على زر الإجراء، وتستخدم هذه الميزة اللغات التي سبق أن قمت بإعدادها في تطبيق Translate.

مميزات جديدة لتطبيق iMessage يأتي تحديث iOS 17.2 مع ميزة iMessage Contact Key Verification إلى أجهزة ايفون، والذي تم تصميمه للأفراد المعرضين للخطر، ويمنع الوصول غير المصرح به إلى المحادثات ويتحقق من الهويات باستخدام رمز التحقق من جهة الاتصال أثناء الاجتماعات الشخصية أو مكالمات FaceTime.

أدوات الطقس والساعة الرقمية الجديدة تمت إضافة أدوات الطقس الجديدة مع المزيد من المعلومات، وتتضمن هذه الأدوات التفاصيل والتنبؤ اليومي وشروق الشمس/الغروب، وأيضًا، يمكن إضافة أداة الساعة الرقمية الجديدة إلى الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

مستقبل AirPlay يضيف التحديث إعداد "مستقبل AirPlay" الذي سيمكن المستخدمين من دفق المحتوى أو مشاركته من سماعة الرأس Vision Pro إلى iPhone الخاص بهم، ويمكن أن تمهد هذه الميزة الطريق لـ AirPlay، والذي سيسمح للمستخدمين بتشغيل المحتوى من iPhone أو iPad على أي تلفزيون ذكي يدعم AirPlay، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في غرف الفنادق.