شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غزة وإنترنت ستارلينك.. هل يستطيع القطاع الوصول إلى خدمات الاتصال الفضائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر هشتاج #starlinkforgaza متصدرا مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها موقع X، الذى يمتلكه إيلون ماسك، وهو صاحب شبكة الإنترنت الفضائى Starlink أيضا، مطالبينه بضرورة توصيل الإنترنت الفضائى إلى غزة، بعد قطع العدوان الإسرائيلى الإنترنت على المواطنين.

هل يستطيع القطاع الوصول إلى خدمات الإنترنت الفضائى؟

هذا السؤال يجعلنا نبحث فى آلية عمل الإنترنت الفضائى من الأساس، حيث يعتمد الحصول على خدمات الإنترنت الفضائى من "ستارلينك" وغيرها من مقدمى الخدمة من خلال الحصول على معدات الاستقبال الأرضى، والتى تتمثل فى طبق استقبال يتم تثبيته أعلى المنزل، ويتم توصيله بجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لاسلكياً داخل المنزل، والذى يقوم تماماً بدور "الراوتر"، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الإنترنت الفضائى، ويمكن للأطباق إرسال واستقبال إشارات من أى أقمار صناعية نشطة من ستارلينك موجودة فى السماء.

هل يمكن لغزة الحصول على إنترنت فضائى على غرار أوكرانيا؟

من المعروف أن إيلون ماسك أتاح لأوكرانيا القدرة على الوصول إلى الإنترنت الفضائى الخاص به، حيث تم شحن هذه المحطات إلى أوكرانيا، بالرغم من أنه من غير الواضح عددها، ولكن بشكل عام يحتاج تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى الكثير من البنية التحتية فى الفضاء، إلى جانب الكثير من المعدات على الأرض.

وبالنظر إلى طبيعة الأوضاع الحالية فى غزة، إضافة إلى حالة الحظر الذى تفرضه قوات الاحتلال على القطاع فسيكون من الصعب إدخال مثل هذه المعدات، الأمر الذى يجعل من الصعب الاستفادة منه فى النهاية.

كما أن الهوائيات تحتاج إلى وصول دون عوائق إلى السماء، وهو ما قد يكون صعبًا فى منطقة الحرب، ولكن تخطت هذا العائق فى أوكرانيا من قبل مما قد يكون يجعل الأمر ممكنا فى غزة، إذا وصلت لها محطات المستخدم الخاصة بـStarlink.

وتعد شبكة Starlink من أقوى شبكات الإنترنت الفضائى، حيث تشمل على أكثر من 1200 قمر صناعى جاهز للخدمة، وهذه الأقمار يمكنها أن تصل العالم بالإنترنت من الفضاء، وأطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية فى المدار فى مايو 2019، وما زالت ترسل المزيد لتغطى كل مكان على كوكب الأرض وبسرعات عالية.

تفاصيل عمل Starlink

كما أن آلية عمل هذا الإنترنت الفضائى عند الاشتراك العادى فى Starlink، يحصل المستخدم على مجموعة تتضمن جهاز استقبال وجهاز توجيه ومصدر طاقة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكابلات.

يجب أن يكون الطبق مقاومًا للرياح التى تصل سرعتها إلى 174 ميلاً فى الساعة وأمطارًا تصل سرعتها إلى 3 بوصات فى الساعة.

وكل ما عليك فعله لإجراء الاتصال هو تركيب طبق القمر الصناعى فى مكان ما على الممتلكات الخاصة بك وتوصيله بمصدر الطاقة وجهاز التوجيه.

يوجد تطبيق Starlink لنظامى التشغيل Android وiOS، ويتميز بالواقع المعزز لمساعدة العملاء على اختيار أفضل موقع لوضع أجهزة الاستقبال الخاصة بهم فى المنزل.

تبلغ تكلفة مجموعة الاستقبال القياسية لعملاء النقاط الثابتة والتجوال الأرضى 599 دولارًا، وإذا كنت شركة أو على متن قارب، فتوقع صرف 2500 دولار أمريكى مقابل مجموعة أدوات عالية الأداء، لكن فى حالة غزة يأمل الجميع أن يصل الإنترنت مجانا كما فعل إيلون ماسك من قبل مع أوكرانيا.