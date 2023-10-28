شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox يسهل ممارسة الألعاب التى تركز على تخصيص المفاتيح بوحدات التحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف التحديث الأخير لـ Xbox طريقة جديدة لتخصيص أزرار لوحة المفاتيح، إذا كان لديك وحدة تحكم Xbox Elite اللاسلكية Series 2 ووحدة تحكم Xbox Adaptive فيمكنك الآن تخصيص مفاتيح لوحة مفاتيح محددة للأزرار الموجودة على وحدة التحكم الخاصة بك.

وهذا من شأنه أن يسهل ممارسة الألعاب التي تتمتع بدعم محدود لوحدات التحكم أو التي تحتوي فقط على الكثير من عناصر التحكم المختلفة، وفقا لتقرير theverge.

وأصدرت Microsoft هذه الميزة لأول مرة لمستخدمي Xbox Insider في أغسطس، ويتم الآن طرحها على تطبيق Xbox Accessories على كل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم هذا الأسبوع ، باستخدام هذه الميزة يمكنك الآن تعيين أي زر على وحدة التحكم الخاصة بك، مثل المصد الأيسر، إلى مفتاح لوحة المفاتيح الذي تختاره.

بينما يمكنك أيضًا تعيين العديد من مفاتيح التعديل، مثل Ctrl وShift وAlt وWin، إلى زر تحكم واحد، يمكنك فقط تضمين مفتاح واحد غير معدل، مثل "C"، معهم ، ولكن هذا يمكّنك من تعيين تسلسلات كاملة، مثل "Ctrl + Shift + C،" على زر واحد، ويمكنك قراءة المزيد حول تعيين وحدة التحكم إلى لوحة المفاتيح وكيفية استخدامها على موقع Xbox الإلكترونى .

إلى جانب ميزة إعادة التعيين الجديدة والمفيدة هذه، تقوم Microsoft أيضًا بطرح القدرة على استيراد لقطات ألعاب Xbox إلى Clipchamp، محرر الفيديو الخاص بالشركة لنظام Windows، و تعمل Microsoft أيضًا على تسهيل إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات التشخيصية من خلال جعلها تعتمد على الحساب، و بمجرد إلغاء الاشتراك على جهاز واحد، ستطبق Microsoft هذا التفضيل عبر جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.