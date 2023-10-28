شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا يوجد به محتوى كافى.. مستخدمى Apple TV يهددون بإلغاء اشتراكاتهم مع ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عملاء Apple TV الغاضبون بإلغاء اشتراكاتهم، في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن الشركة ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، وسيؤدي التغيير إلى رفع التكلفة الشهرية من 6.99 جنيهًا إسترلينيًا إلى 8.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، ومن 6.99 دولارًا إلى 9.99 دولارًا في الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول بعض العملاء إنهم على استعداد للدفع مقابل السعر الأعلى الجديد لـ Apple TV+ لمواصلة مشاهدة العروض الشهيرة مثل Ted Lasso وThe Morning Show، ومع ذلك، انتقد الكثيرون التغييرات، حيث جادل البعض بأن شركة آبل ليس لديها ما يكفي من المحتوى عالي الجودة لتبرير دفع المزيد.

كتب أحد العملاء الغاضبين إلى موقع X (تويتر سابقًا): "تم تسعير +Apple TV بشكل مثالي مقابل خدمة تتضمن تشكيلة جيدة من النسخ الأصلية الجديرة بالاهتمام ومكتبة صفر.. إنها لا تساوى 9.99 دولارًا".

تم إطلاق Apple TV+ في عام 2019، وقد أنتجت عددًا من العروض الأصلية ولكن لم يكن أمامها عقود من الزمن لإنشاء كتالوج مثل Netflix أو الوصول إلى المكتبات التاريخية مثل Disney+.

وكتب أحد المستخدمين: "أنا أحب بعض برامج Apple TV، لكنها لا تحتوي على المحتوى الذي يبرر ذلك"، وأضاف آخر: "لقد استخدمت عرضين ترويجيين مجانيين لمدة ثلاثة أشهر لـ Apple TV هذا العام، و نادرًا ما وجدت شيئًا يستحق المشاهدة".

وقال أحد المعلقين: "سيتم الإلغاء"، مضيفا "العروض القليلة الموجودة هناك والتي تستحق المشاهدة رائعة، ولكن بمجرد الانتهاء منها، لماذا تستمر في المشاهدة؟، وقد أدى الإحباط من ارتفاع أسعار الخدمة إلى قيام العديد من المعلقين بالتهديد بإلغاء اشتراكاتهم.

"حان وقت الإلغاء"، غرد أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر أن Apple TV: "يسير في الطريق الصحيح للإلغاء"، وكتب آخر ببساطة: "وداعاً @Apple".

ستبدأ زيادات الأسعار في التأثير على عملاء Apple TV الحاليين خلال 30 يومًا، بدءًا من تواريخ التجديد التالية.

تزيد خدمة Apple News + أيضًا من 9.99 دولارًا (9.99 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا إلى 12.99 دولارًا في حين أن حزمة Apple One، التي تتضمن الوصول إلى Apple Music وTV وArcade، ستكلف الآن 19.95 دولارًا شهريًا، ارتفاعًا من 16.95 دولارًا.

من خلال رفع الأسعار، تنضم شركة Apple إلى الأسماء الكبيرة الأخرى في البث المباشر في رفع تكاليف الاشتراكات الشهرية، وارتفع متوسط التكاليف الشهرية لخدمات البث بنسبة 25% على أساس سنوي وفقا لتحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي هذا الشهر، قامت Netflix بزيادة سعر خدمة الاشتراك الأعلى تكلفة بنسبة 10%، ليصل التكلفة إلى 23 دولارًا، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خطة Disney + الخالية من الإعلانات إلى 13.99 دولارًا، بينما يبلغ سعر اشتراك Hulu الخالي من الإعلانات الآن 17.99 دولارًا.