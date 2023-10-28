شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الإصدار التجريبى من iOS 17.2 من Apple سيتضمن تطبيق Journal الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وتم الإعلان عن تطبيق Journal لأول مرة في مؤتمر Apple للمطورين العالميين في يونيو 2019 ، وتضعه الشركة في إطار وسيلة للمستخدمين للتأمل الذاتي وممارسة الامتنان.
إحدى ميزات تطبيق Journal التي أثارت تساؤلات هي كيفية استخدام التعلم الآلى لتحفيز إدخالات المستخدم، باستخدام بيانات مثل الصور والتدريبات وبيانات الموقع والمزيد، ربما يكون ذلك مفيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى القليل من الإلهام، وفقا لتقرير theverge.
ويضم تطبيق Journal العديد من المميزات، مثل القدرة على وضع إشارة مرجعية على الإدخالات، وتحديد مطالبات الكتابة، وتعيين جدول يوميات للبقاء متسقًا.
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