شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة Apple Watch قد تواجه حظر استيراد فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) حكما يمكن أن يمنع شركة آبل من استيراد ساعات Apple Watch الخاصة بها إلى الولايات المتحدة بسبب انتهاك براءات الاختراع ضد شركة التكنولوجيا الطبية Masimo.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أيدت اللجنة حكمًا قضائيًا صدر في يناير، والذي وجد أن آبل انتهكت حقوق براءات الاختراع لشركة Masimo فيما يتعلق بالتقنية القائمة على الضوء المستخدمة في قراءة مستويات الأكسجين في الدم، ومع ذلك، لن يكون للقرار تأثير فوري حيث يجب أن يخضع لمراجعة رئاسية واستئنافات محتملة.

وقال جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، إن القرار "يبعث برسالة قوية مفادها أن أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون"، ولدى إدارة بايدن 60 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد حظر الاستيراد بناءً على مخاوف تتعلق بالسياسة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن الرؤساء نادراً ما استخدموا حق النقض ضد الحظر في الماضي.

وتتمتع Apple أيضًا بخيار استئناف الحظر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بمجرد انتهاء فترة المراجعة، وقال متحدث باسم Apple: "لقد حاولت Masimo بشكل خاطئ استخدام ITC لإبقاء منتج منقذ محتمل لحياتهم بعيدًا عن ملايين المستهلكين الأمريكيين في حين تمهد الطريق لساعتهم الخاصة التي تنسخ Apple"، "في حين أن قرار اليوم ليس له تأثير فوري على مبيعات Apple Watch، نعتقد أنه يجب عكس ذلك، وسنواصل جهودنا للاستئناف."

مشكلة براءة اختراع ساعة Apple في عام 2013، حاولت Apple عقد شراكة مع Masimo، ومع ذلك، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة Masimo أن لدى Apple دوافع خفية حيث أرادت أن تستقطب موظفيها، في وقت لاحق من ذلك العام، قامت Apple بتوظيف العديد من الموظفين من Masimo، بما في ذلك المدير الطبي، من خلال عرض رواتب عالية عليهم، كان لدى هؤلاء الموظفين إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وأسرار تجارية تخص Masimo.

وتعتبر شركة Masimo، التي تعتبر نفسها "مخترعة مقياسات التأكسج النبضي الحديثة"، تقنيتها إلى العديد من معدات المستشفيات، وفي عام 2020، رفعت شركة Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple بتهمة سرقة الأسرار التجارية وطالبت بحظر بيع ساعات Apple Watch في الولايات المتحدة.

و بعد مرور عام، اتهمت الشركة شركة Apple بانتهاك براءات الاختراع، زعمت الشركة أن شركة Apple انتهكت 10 من براءات اختراع مقياس التأكسج النبضي الخاصة بها أثناء إطلاق Watch Series 6.

في يناير من هذا العام، قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) بأن Apple انتهكت براءة اختراع واحدة فقط من براءات اختراع Masimo المتعلقة بتأكسج النبض القائم على الضوء ولكنها لم تنتهك براءات الاختراع التسعة الأخرى.

والآن، أيدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حكم المحكمة، والذي يمكن أن يحظر استيراد ساعات Apple Watch Series 6 والإصدارات الأحدث، ومع ذلك، لم يحدد الأمر بالضبط أي طرز من ساعات Apple Watch ستتأثر بالحظر.

تواجه شركة Apple حظر استيراد ثانًا لساعة Apple Watch بسبب نزاع براءات اختراع منفصل مع شركة التكنولوجيا الطبية AliveCor، وتم إصدار الحظر من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) في فبراير، ولكن تم تعليق العمل به بينما تستمر الإجراءات ذات الصلة لتحديد صحة براءات اختراع AliveCor.