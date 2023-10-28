تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم الإصدار الخاص من هاتف iQOO 12 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت iQOO إعلان تشويقي مؤخراً يكشف عن تصميم الإصدار الخاص BMW M Motorsport من هاتف iQOO 12 Pro.

تستعد iQOO لعقد مؤتمرها القادم في 7 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iQOO 12 في السوق الصيني، ولقد إستعرضت الشركة صور تشويقية للإصدار الخاص “BMW M Motorsport” من هاتف iQOO 12 Pro على منصة Weibo.

ويختلف تصميم هذا الإصدار عن الإصدارات الخاصة السابقة من هواتف BMW M، حيث يختفي الشريط الذي يتوسط الغطاء الخلفي للهاتف، وكبديل تظهر علامة BMW M في جانب الغطاء الخلفي إلى الأسفل.

وتظهر الكاميرة الخلفية في الإصدار الخاص من هاتف iQOO 12 Pro بتصميم غير تقليدي، حيث تتميز بتصميم بارز مستدير من الحواف بإطار باللون الفضي يحيط بوحدة الكاميرة، كما تظهر علامة “100X” على وحدة الكاميرة والتي تؤكد دعم الهاتف لتكبير رقمي حتى 100 مرة.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة التي جاءت من “Digital Chat Station” أن كاميرة “periscope telephoto” تتميز بدقة 64 ميجا بيكسل ببعد بؤري 70مم وفتحة عدسات f/2.57، والتي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، على أن يدعم هذه الكاميرة مستشعر OmniVision OV64B.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر OmniVision OV50H رئيسي بفتحة عدسات f/1.68، مع مستشعر Samsung ISOCELL JN1 بزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري 15مم.

ومن المقرر أن يتميز iQOO 12 Pro بشاشة تدعم جودة عرض “2K” ومعدل تحديث 144 Hz، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويضم بطارية بقدرة 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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