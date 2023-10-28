تكنولوجيا: كاميرة Galaxy S24 Ultra تستخدم الذكاء الإصطناعي لتعزيز التكبير بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الكوري بعض التفاصيل حول تقنية التكبير والتصغير في هاتفها القادم Galaxy S24 Ultra، حيث ترتكز الكاميرة على تقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز آداء التكبير أو التصغير عند دقة 4K.

أوضحت سامسونج في تفاصيل نشرت مؤخراً القدرات الجديدة المميزة لمستشعر ISOCELL المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يتكامل مع المميزات المقدمة في معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أوضح مقطع الفيديو التشويقي الذي شاركته سامسونج الإمكانيات التي يتمتع بها المستشعر في إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي في التكديس لتحسين آداء التكبير بدقة 4K، وهي مميزات لم تقدم في أي من هواتف سامسونج حتى الآن لذا من المتوقع أن تقدم في إصدار Ultra القادم.

وتعرف الميزة في مستشعر سامسونج ب”Zoom Anyplace” التي تعمل على تتبع موضوع التصوير بشكل تلقائي عند تسجيل الفيديو مع إستمرار إلتقاط صور للمشهد بشكل متكامل بلقطات مكبرة.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يتيح المستشعر تسجيل اثنان من مقاطع الفيديو من الجزء الذي تم إقتصاصه من المشهد الكامل، ليتاح للمستخدم فيما بعد تغيير الإطار عند الإنتهاء من التصوير، على أن تدعم الميزة التكبير عند مرتين وأيضاً 4 مرات.

أيضاً تعمل الميزة على تتبع موضوع التصوير والتركيز في الوقت الفعلي أثناء الحركة في أي إتجاه في المشهد، حتى في حالة الإقتراب من عدسات الكاميرة.

ومن المقرر أن تعمل هذه التحسينات على تعزيز سرعة إلتقاط المشهد مرتين أسرع، مع خفض وقت المعالجة، وتحسين جودة الصور النهائية.

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