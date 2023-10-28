شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تطلق خطتى اشتراك جديدتين.. إحداهما بـ 16 دولارًا شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور عام على استحواذ إيلون ماسك على تويتر -هذا ما كان يُطلق عليه في ذلك الوقت- أطلقت منصة التواصل الاجتماعي - المعروفة الآن باسم X - خطتي اشتراك جديدتين، الخطة الأولى هي Basic، بينما الخطة الأخرى هي Premium +.

الأسعار تقدم اشتراكات X الجديدة Basic و Premium + للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها، اعتمادًا على احتياجاتهم وميزانيتهم، حيث تقدم كلتا الخططين الوصول إلى الميزات الأساسية لـ X، لكن خطة Premium + تقدم ميزات إضافية، مثل أكبر زيادة في الردود، والقدرة على التراجع عن التغريدات المرسلة، والوصول إلى بعض الميزات الحصرية.

سيبدأ اشتراك Basic بحوالى 3 دولار، فيما تكلف Premium + حوالى 16 دولار شهريا، كلتا الخططتين الجديدتين متوفرتان حاليًا على الويب.

ميزات اشتراك Basic للبدء، لا تحصل على علامة الاختيار الزرقاء للتحقق مع الخطة الأساسية، ومع ذلك، سيحصل المستخدمون على دعم لردودهم، بصرف النظر عن ذلك، سيحصل المستخدمون على القدرة على تحرير التغريدة، ونشر تغريدات أطول (حتى 4000 حرف)، وتحميل مقاطع فيديو أطول (حتى 20 دقيقة)، والمصادقة الثنائية العوامل، والرسائل المباشرة المشفرة، والقدرة على إخفاء الإعجابات والاشتراكات وغيرها، وسيستمر المستخدمون في رؤية الإعلانات إذا اشتركوا في الخطة Basic.

ميزات خطة Premium+ كما يوحي الاسم، يذهب هذا الاشتراك إلى أبعد من اشتراك Premium بخطوات قليلة من حيث الميزات التي تقدمها، هذه هي خطة اشتراك خالية من الإعلانات، مما يعني أنه لن تكون هناك إعلانات مرئية على الجدول الزمني للمستخدم، وسيحصل منشئو المحتوى على مجموعة من الميزات بما في ذلك الوصول إلى Media Studio والتحليلات، وستظل الميزات الأخرى كما هي وسيحصل المستخدمون أيضًا على علامة التوثيق الزرقاء للتحقق.

يذكر أن تكلفة خدمة Premium العادية تكلف حوالي 8 دولار فقط، ومنذ توليه منصبه العام الماضي ، بدأ المالك Elon Musk في البحث عن طرق لاستثمار النظام الأساسي، بل وبدأ في جعل المستخدمين في نيوزيلندا والفلبين يدفعون دولارًا واحدًا سنويًا للوصول إلى X ، كما أضاف Musk أيضًا سلسلة من الميزات الجديدة إلى X، بما في ذلك البث المباشر ومكالمات الفيديو والصوت وحتى خطط لدمج الخدمات المصرفية .