شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز ما ستعلن عنه أبل فى مؤتمرها Scary Fast .. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن حدث الخريف الثاني لعام 2023، والذي من المقرر عقده يوم الإثنين 30 أكتوبر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، وسيتم تسجيل الحدث مسبقًا وعبر الإنترنت فقط، دون السماح بالحضور الشخصي.

ويقال إن تركيز الحدث سيكون على تشكيلة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تحديثات للعديد من طرازات Mac. تشير دعوة الشركة أيضًا إلى أن تركيز الحدث ينصب على أجهزة Mac، حيث تعرض الدعوة شعارًا يتحول من شعار Apple إلى أيقونة Mac Finder.

كشف مارك جورمان من بلومبرج، الذي توقع سابقًا أن شركة آبل ستطلق أجهزة Mac جديدة في حدث Scary Fast، عما قد تكشف عنه الشركة عشية عيد الهالويين

أجهزة MacBook Pros الجديدة، وiMac المزودة بشرائح M3 يقترح جورمان أنه قد يكون هناك تكرارات جديدة لجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max الجديدة، بعد ذلك، قد يكون هناك تحديث لجهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة، فمن غير المتوقع إجراء تغييرات تجميلية على هذه المنتجات الثلاثة، لذلك، ستأتي هذه بنفس التصميم والألوان مثل موديلات الجيل الأخير.

ويقال إن مجموعة شرائح M3 مبنية على عملية TSMC 3 نانومتر، والتي من المفترض أن تحقق مكاسب كبيرة في الأداء وتعزيز أداء الألعاب، والذي، وفقًا للتقارير، سيكون جدول أعمال Apple الأساسي في المساء.

لا توجد موديلات جديدة هناك أيضًا جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة وMacBook Air قيد التطوير، لكن من غير المتوقع إطلاقهما في حدث Scary Fast القادم، وعلاوة على ذلك، لن يكون هناك أي إعلان متعلق بجهاز iPad يوم الاثنين، حيث تفيد التقارير أن شركة Apple ليس لديها خطط لإطلاق أي جهاز iPad جديد حتى ربيع العام المقبل.