شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقف عن إخفاء رحلات طائرته الخاصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك عن الاستفادة من برنامج فيدرالي مصمم للمساعدة في "تمويه رحلات طائرته"، وهو نفس البرنامج الذى يستخدمه كل من جيف بيزوس وتايلور سويفت.



وتأتى هذه الخطوة بعدما حاول تفادي أدوات تتبع الطائرات، وفي محاولة لإجبار الطالب الجامعي الذي يتتبع طائراته على التوقف عن مشاركة البيانات المباشرة على تويتر، حيث لم يعد الملياردير يهتم.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد اشترك في برنامج مجاني لإدارة الطيران الفيدرالية يسمح لأصحاب الطائرات الخاصة بالطيران المتخفي باستخدام رقم تسجيل مؤقت للطائرة في يناير من عام 2022، لكن تبين ماسك لم يستخدم البرنامج منذ 20 أغسطس 2022.

وكان ماسك تقدم بطلب للحصول على رقم تسجيل جديد للطائرة أربع مرات، وكانت المرة الأولى التي استخدمت فيها طائرة الملياردير برنامج عناوين الطائرات الخاص بإدارة الطيران الفيدرالية (ICAO)، والمعروف أيضًا باسم PIA، في 25 يناير 2022، ولكن بعد أقل من ثمانية أشهر تقدم بطلب للحصول على PIA الأخير الخاص به واستخدم فقط رقم تسجيل الطائرة المؤقت لرحلة واحدة، قبل أن يعود إلى عنوانه الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي.

ظهرت رحلات ماسك النفاثة لأول مرة عندما بدأ الطالب الجامعي بجامعة سنترال فلوريدا، جاك سويني، في نشر إحداثيات سفر الملياردير على وسائل التواصل الاجتماعي لآلاف المتابعين.

أخبر سويني موقع Insider أنه غير مقتنع بأن ماسك قد تخلى تمامًا عن تجنب حسابات تتبع الطائرات، على سبيل المثال، لا تزال طائرات الملياردير مسجلة في برنامج الحد من بيانات الطائرات المعروضة التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، أو LADD.

تتطلب القائمة التسجيل لمرة واحدة فقط وتمنع ظهور بيانات الرحلة على مواقع تتبع الرحلات الجوية مثل FlightAware أو FlightRadar24 التي تستخدم بيانات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ولكنها ستظل تظهر على مواقع الويب مثل JetSpy التي تستخدم شبكة من أجهزة الراديو المستقلة للكشف عن الطائرات.