تكنولوجيا: منصة X تطلق مستويات للاشتراك: Premium+ و Basic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة X –المعروفة سابقًا باسم تويتر– عن مستويين جديدين للاشتراك في خدمتها. وينضم المستويين الجديدين إلى اشتراك Premium المتوفر بالفعل بقيمة 8 دولار شهريًا، والذي أصبح الآن الخيار الأوسط.

وسيكون أرخص اشتراك في منصة X هو Basic، بسعر 3 دولار شهريًا. يمنحك هذا الاشتراك القدرة على تحرير المنشورات، وإنشاء منشورات أطول (ومقاطع فيديو أطول)، والتراجع عن النشر، ويمنحك الوصول إلى Reader لاستهلاك المنشورات الأطول دون تشتيت الانتباه، وأيضًا تشغيل الفيديو في الخلفية، والقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو، وتلقى رسالة تعزيز الرد الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة ويتم تشفير رسائلك المباشرة. وفيما يتعلق بالتخصيص، يمكنك تغيير أيقونات التطبيقات، والحصول على مجلدات الإشارات المرجعية، والقدرة على تخصيص التنقل والموضوع، ويمكنك تسليط الضوء على أفضل منشوراتك في علامة تبويب مخصصة في ملفك الشخصي، ويمكنك إخفاء إعجاباتك واشتراكاتك.

ومن المثير للاهتمام أن اشتراك Basic لا يمنحك علامة التحقق من الهوية.

في حين سيظل اشتراك Premium متاح بسعر 8 دولار شهريًا، علاوةً على كل ميزات Basic، يمكنك أيضًا الحصول على نصف الإعلانات في صف For You و Following وتعزيز أكبر للرد وعلامة التوثيق (والقدرة على إخفاءها إذا كنت ترغب في ذلك).

سيكون لديك ايضًا إمكانية الوصول إلى Creator Hub، والذي يتيح لك الحصول على أموال مقابل النشر والحصول على أموال من متابعيك المشتركين في قناتك. يمكنك أيضًا الوصول إلى التحليلات، بالإضافة إلى X Pro وMedia Studio.

وأخيرًا، يتضمن اشتراك Premium+ الجديد البالغ سعره 16 دولار شهريًا كل ما هو موجود في Premium ولكنه يأتي بدون إعلانات وأكبر دفعة للرد.

