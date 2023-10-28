تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A15 سيأتي بشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة سامسونج ستقدم أخيرًا شاشة OLED على هواتف سلسلة Galaxy A1 بدءًا من العام المقبل.

إذ يشير تقرير جديد صادر عن The Elec إلى أن سامسونج ستستبدل أخيرًا شاشات LCD المستخدمة في هواتف سلسلة Galaxy A1 السابقة مثل Galaxy A14 بشاشات OLED بسبب انخفاض سعر شاشات OLED الصلبة.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy A15 بشاشة بحجم 6.4 بوصة مع فتحة على شكل حرف U للكاميرا الأمامية.

وسيأتي A15 في إصدارين؛ 4G و 5G، وسوف يتميز الأول بمعالج Helio G99 وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت ونظام Android 14 وفقًا لقائمة Geekbench.

ومن المرجح أيضًا أن يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 25 واط.

من المتوقع إطلاق سلسلة Galaxy A15 في الربع الأول من عام 2024.

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