تكنولوجيا: جهاز OnePlus Open يدعم إدخال القلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد OnePlus Open واحدًا من أكثر الأجهزة القابلة للطي شهرةً الآن، إذ قيل أنه يتفوق في جميع الركائز الأساسية لقابلية الطي الرائعة.

والآن، ظهرت معلومات جديدة تفيد بأن OnePlus Open سوف يدعم إدخال القلم على شاشاته الرئيسية عبر قلم Oppo.

فقد قام المستخدم Rashed341 بنشر مقطع فيديو على صحفة OnePlus Subreddit يُظهر قلم Oppo وهو يعمل بكامل طاقته على كل من الشاشتين الرئيسية وشاشتي الغلاف.

يحتوي جهاز Open أيضًا على صفحة قائمة القلم داخل تطبيق الإعدادات. وقد تم تصميم القلم لجهاز Oppo Find N2، هو سلف Find N3 الذي يعتمد عليه جهاز Open.

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