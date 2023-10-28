شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات غزة خارج الخدمة.. هل تنقذ شبكة ستارلينك القطاع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة ، مساء أمس الجمعة، بقصف مكثف لم تشهد مثله منذ بدء جيش الاحتلال حربه ضد القطاع في الـ 7 من أكتوبر الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القصف الأعنف منذ العدوان الإسرائيلي، والذي تسبب في انقطاع الإنترنت في غزة والاتصال بالعالم الخارجي بكل الوسائل بشكل تام.

لتنطلق على إثرها مطالبات شعبية عربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتوفير نظام ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في غزة، لإعادة وصل سكان القطاع بالعالم الخارجي.

ما هي ستارلينك

ستارلينك هي مشروع إنترنت فضائي يوفر خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.

وتوجه الشبكة الفضائية في المقام الأول للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

وبحسب ما تنقله هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كريس هول، الخبير التكنولوجي، فإن استخدام الأقمار الصناعية يحل مشكلة توصيل الإنترنت إلى المواقع النائية في الصحاري والجبال، والتي بإمكانها الاستغناء عن الحاجة إلى الكثير من أعمال البنية التحتية، مثل توصيل الكابلات ورفع الأعمدة، بغرض الوصول إلى تلك المناطق".

وتقدم حالياً، ستارلينك خدماتها للناس والشركات في أكثر من 40 دولة، معظمها في الغرب وأستراليا.3

الاحتلال يريد خدمات ستارلينك

من جانبها تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أيضًا للحصول على خدمات ستارلينك ، حتى تستخدمها في حربها ضد غزة.

وعبر تغريدة له على منصة إكس، في الـ 17 من أكتوبر الجاري، قال وزير الاتصالات في دولة الاحتلال، شلومو كارهي، إنهم يعملون مع شركة "SpaceX" لشراء خدمة ستارلينك بهدف تشغيلها في بعض مناطق البلاد.

وبين أن الخدمة ستساعد في ضمان تدفق الإنترنت في البدلات التابعة للاحتلال والقريبة من مناطق الصراع، مثل غزة وجنوب لبنان.

ستارلينك في الحرب

لستارلينك تجربة مسبقة في الحرب، إذ استفاد الاوكرانيون من خدماتها خلال حربهم الجارية مع روسيا، وذلك حسن انقطعت خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، إن شركة ستارلينك لعبت دوراً حيوياً في إعادة إنشاء الخدمات الأساسية في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية.

وكتب على منصة إكس تغريدة يقول فيها إن "أكثر من 100 صاروخ كروز هاجمت البنية التحتية للطاقة والاتصالات. لكن سرعان ما استعدنا الاتصال في المناطق الحساسة بفضل ستارلينك".

وتفيد في وقت الحرب إذ لا يمكن تشويش إشاراتها مثل إشارات الراديو العادية، ويستغرق إعداد الأدوات 15 دقيقة فقط.