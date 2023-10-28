تكنولوجيا: ‏‏Amazfit تعلن عن الساعات الذكية Active و Active Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Amazfit عن أحدث ساعتها الذكية؛ Active و Active Edge. وعلى ما يبدو، تتميز Amazfit Active بخيارات غلاف أنيقة مصنوعة من سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، واتصال البلوتوث.

في حين تعد Active Edge أكثر قوة مع غلاف مقوى من البولي كربونات مقاوم للماء حتى 10 ATM ويركز على تتبع النشاط.

تتميز Amazfit Active بشاشة AMOLED مربعة بحجم 1.75 بوصة ودقة 390 × 450 بكسل. وهي تحتوي على سوار من السيليكون والجلد النباتي وتوفر وظيفة مقاومة الماء.

يمكنك الحصول على Bluetooth 5.2 BLE مع دعم الاتصال عبر Bluetooth من هاتفك الذكي المقترن بالإضافة إلى Amazon Alexa ومساعد صوتي غير متصل بالإنترنت يعمل محليًا على الساعة.

ويدعم نظام Zepp OS تطبيقات الجهات الخارجية والألعاب التي يمكن تنزيلها من تطبيق Zepp على هاتفك.

يمكنك أيضًا تخزين ما يصل إلى 250 ميجابايت من الموسيقى مباشرة على الساعة. ويتم التعامل مع تتبع الصحة من خلال مستشعر القياسات الحيوية BioTracker PPG مع دعم معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم والنوم وتتبع التوتر.

يمكنك أيضًا الوصول إلى Zepp Coach من خلال خطط التمارين الشخصية والتدريبات وجداول التعافي.

تتميز الساعة أيضًا بجهاز استقبال GNSS مدمج مع دعم GPS وQZSS وBEIDOU وGALILEO وGLONASS. وهناك بطارية بسعة 300 مللي أمبير تم الإعلان عنها لتستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا مع الاستخدام العادي و16 ساعة مع الاستخدام المستمر لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تأتي Amazfit Active باللون الاسود والوردي والارجواني بسعر 150 دولارًا. وهي متوفرة من Amazfit US، ومن المقرر أن تصل إلى المزيد من المناطق قريبًا.



اما عن Active Edge، فهي تأتي بشاشة TFT LCD بحجم 1.32 بوصة ودقة 360 × 360 بكسل وأربعة أزرار فعلية لتسهيل التحكم.

تتميز الساعة بتصنيف 10 ATM مما يجعلها واضحة للغوص لمسافة تصل إلى 100 متر. ويوجد أكثر من 100 وجه ساعة للاختيار من بينها وتتبع النشاط لأكثر من 130 رياضة مع التعرف التلقائي على التمرين.

تدعم الساعة اتصال Bluetooth 5.0 BLE ونفس المستشعر البصري BioTracker PPG وجهاز استقبال GNSS من Amazfit Active. وتبلغ سعة البطارية هنا 370 مللي أمبير والتي يجب أن تدوم حتى 16 يومًا مع الاستخدام العادي و20 ساعة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تتوفر Active Edge باللون الاسود والاخضر والرمادي ويبلغ سعرها 140 دولارًا. وهي متوفر من Amazfit US وستصل إلى المزيد من المناطق قريبًا.

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