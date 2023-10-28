تكنولوجيا: كيفية إصلاح الشاشة الزرقاء في أجهزة ويندوز!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه مستخدمي أجهزة ويندوز مشكلة تحول الشاشة إلى اللون الأزرق وتجميد الشاشة، وفي السطور القادمة نستعرض الحلول المتاحة لمعالجة هذه المشكلة.

يؤدي تحول الشاشة إلى اللون الأزرق إلى إتلاف البرامج، أو فقدان البيانات، بل قد تؤدي إلى الإضرار بالجهاز بشكل كامل.

ما هو سبب تحول شاشة الأجهزة إلى اللون الأزرق وتجميد الشاشة؟

يعبر اللون الأزرق على الشاشة عن وجود خطأ كبير في نظام ReactOS أو Microsoft Windows، ويمكن أن تقدم الأجهزة معلومات عن السبب الرئيسي لتحول الشاشة للون الأزرق والعطل الذي يصيب الجهاز وتعمل الشاشة الزرقائ غالباً على حماية الجهاز، حيث يتم إغلاق الجهاز لحماية الجهاز من فقدان قدر أكبر من البيانات.

كيفية إصلاح الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الشاشة الزرقاء؟

برامج تشغيل تالفة أو قديمة

تعد برامج التشغيل التالفة أو القديمة أحد الأسباب الرئيسية لتحول شاشة الجهاز للون الأزرق، وهي مشكلة شائعة لدى مستخدمي أجهزة ويندوز، كما تظهر الشاشة باللون الأزرق نتيجة لأخطاء في جرافيك واجهة المستخدم.

ولمعالجة هذه المشكلة يمكن إلغاء تثبيت البرامج المثبته حديثاً، أيضاً سيكون على المستخدم تحديث جميع برامج التشغيل المثبته على الجهاز، مع إعادة ضبط نظام تشغيل Windows لمعالجة المشكلة.

خطأ في النظام

من بين الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تعطل الشاشة وتحولها إلى اللون الأزرق بسبب عدم ترابط النظام نتيجة للإصدارات القديمة من برامج التشغيل أو برامج التشغيل الغير متوافقة مع النظام والتي تؤدي إلى تحول الشاشة إلى اللون الأزرق نتيجة لأخطاء في أكثر من برنامج تشغيل.

ويمكن في البداية البحث عن آداة جديدة لتحديد خطأ نظام Windows، حيث من المقرر أن تعمل الآداة على تحديد برامج التشغيل التي تؤدي إلى حدوث المشكلة في النظام.

حجم كبير لبرامج التشغيل التمهيدية

تتحول الشاشة للون الأزرق غالباً عند تعذر تثبيت برامج التشغيل التمهيدية في النظام نظراً للحجم الكبير لهذه البرامج، ومع إستمرار محاولة تثبيت برامج التشغيل يستمر الجهاز في تجميد الشاشة والتحول للون الأزرق.

ولمعالجة هذه المشكلة سيكون على المستخدم تقليص حجم برامج التشغيل التمهيدية، كما يمكن للمستخدم إصلاح ملفات التثبيت في نظام Windows، وفي حالة عدم معالجة المشكلة يمكن تحديد نوع المشكلة في النظام لإصلاح الخطأ.

خطأ في نظام Windows 10

يواجه مستخدمي الأجهزة بنظام Windows 10 بشكل خاص مشكلة تحول الشاشة إلى اللون الأزرق، وذلك نتيجة للملفات التالفة في النظام، أو مشكلة في الأجهزة تعيق تشغيل النظام على الوجه الأمثل.

ويمكن لهذا الخطأ أن يظهر حتى مع تثبيت ملفات Windows على سعة SSD أو HDD، إلا أن هذا الخطأ لن يحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة للإصلاح التي تشمل تنفيذ إصلاحات البرنامج وإعادة تعيين BIOS، حيث يمكنك إستخدام ميزة الإصلاح التلقائي في نظام Windows لإصلاح الشاشة الزرقاء.

وفي حالة وجود مشكلة في الجهاز سيكون على المستخدم تجربة تغيير بطارية CMOS في اللوحة الأم للنظام.

رمز إيقاف إدارة الذاكرة

يعد رمز إيقاف الذاكرة من بين الأسباب التي تؤدي إلى تحول الشاشة إلى اللون الأزرق، ويعرف هذا الرمز ب”0x0000001A”، حيث يظهر هذا الخطأ عند عدم قدرة نظام Windows التعامل مع إدارة الذاكرة، أو عند رصد مشكلة في الذاكرة العشوائية وبرامج التشغيل، ولمعالجة هذه المشكلة سيكون على المستخدم تحديث نظام التشغيل.

خطأ في معلومات تكوين النظام

ويعرف خطأ رمز “0x00000074” في نظام Windows، ويعود هذا الخطأ على التكوينات الخاطئة للنظام، ويحتاج المستخدم لإعادة تشغيل النظام لمعالجة المشكلة.

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