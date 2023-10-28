أفضل تطبيق مراقبة نشاط طفلك على الايفون داعم iOS 17

مراقبة نشاط طفلك على هاتفه أمر مهم جدًا في الكثير من الفئات العمرية الخاصة به، هذا أحد القواعد التربوية التي يجب عليك ان تتبعها في حياتك لتستطيع ان تُنشئ طفلك على الفطرة وعلى الأخلاق السليمة، عليك بكل تأكيد مراقبة كل شيء بشكل آمن وبشكل سري، ستريد مراقبة تاريخ سفاري الخاص بطفلك، او تتبع موقع هاتفه ورقمه، او حتى مراقبة مكالماته، كل هذه نقاط يجب على كل والد ان يقوم بها من اجل سلامة وامان طفله، لذلك نقدم تطبيق ممتاز من اجل مراقبة نشاط طفلك، بسهولة، تطبيق MoniMaster for iOS الممتاز والذي يمكنك ان تحصل عليه بخصم 30% عن طريق كود خصم 70Sepcial، ما التفاصيل؟ تابع معنا.

مراقبة نشاط طفلك عن طريق تطبيق MoniMaster for iOS

تطبيق MoniMaster for iOS هو أحد التطبيقات المشهورة التي تختص بمراقبة نشاط طفلك على جهازه، التطبيق يحمل مجموعة واسعة من المميزات التي تساعدك في مراقبة أي هاتف ايفون، وبالتالي تساعدك على الاهتمام بطفلك وعلى ما يقوم به طفلك، لتستطيع الاطمئنان ان طفلك لا يرتكب أي شيء خاطئ ويلتزم بتربيتك له، وفي نفس الوقت لتكون مطمئنًا عليه طول الوقت ولا توجد أي مشكلة في حياته، تطبيق مميز سريع وخفيف تستطيع استعماله بسهولة ويعطيك مجموعة من الأدوات لتطمأن على ابنك وعلى ما يقوم به على الإنترنت والمواقع التي يزورها وغيرها من الأمور المهمة التي يجب ان تقوم بها انت كأب من اجل أمان طفلك ومن اجل الاطمئنان على تربيته وقيمه واخلاقه.

مميزات تطبيق MoniMaster for iOS

مميزات التطبيق كثيرة وجيدة جدًا، وهذا ما يضع التطبيق في مكان جيد ان يقوم بتغطية العديد من النقاط التي تخص الوظيفة الخاصة بها، كتطبيق متابعة ومراقبة لهاتف طفلك يستطيع تطبيق MoniMaster for iOS متابعة كل شيء على الهاتف، وهذا ما سنعرضه بشكل تفصيلي في المقال، ما مميزات التطبيق؟

مراقبة اكثر من 20 نوع من الملفات

يمكن للتطبيق مراقبة ومتابعة اكثر من 20 نوع من الملفات بسهولة بدون مشاكل، نتحدث عن صور ورسائل سواء رسائل عادية او رسائل منصات تواصل اجتماعي او ملفات وسائط مختلفة، ايًا كان ما يقوم طفلك بتحميله سيستطيع التطبيق اخبارك بان كانت هذه الملفات تُشكل مشكلة ام لا وان كان يجب ان تتصرف ام لا، فهذا أمر جيد.

مراقبة الهاتف بدون الحاجة لـJailbreak

تستطيع مراقبة كل ما يقوم به طفلك على هاتفه بسهولة بدون الحاجة لأن تفوم بعمل Jailbreak لهاتف الطفل وستصل الى كل البيانات الخاصة به وستصل الى كل المعلومات المسجلة والتطبيقات، مما يضمن لك انه لن يصل احد الى هذه البيانات او الى هذه المعلومات بدون تدخل، لن يراقب الحساب غيرك بشكل عام.

تخزين كل البيانات على كمبيوتر محلي

في حالة انك تريد الاضطلاع على بيانات طفلك في وقت آخر، اردت ان تقرأ في ماذا كان يبحث في وقت انت متفرغ فيه، يمكنك استعمال التطبيق في ذلك؛ حيث سيمكنك تصدير كل البيانات والمعلومات والملفات المختلفة الى جهاز كمبيوتر خاص بك فيمكنك الوصول اليها في أي وقت تريد.

ليس غاليًا وبخدمة عملاء ممتازة

التطبيق ليس غالي الثمن نهائيًا، سعره رخيص ومناسب لجميع المستخدمين بالتالي انت لن تحتاج ان تسرق بنكًا لشراء هذا التطبيق، نتكلم عن 9.16 دولار شهريًا، وهو رقم بسيط نظرًا لما يقدمه التطبيق من مميزات واضافات كبيرة، غير ان التطبيق نفسه يحمل خدمة عملاء ممتازة متوفرين بشكل دائم للدعم الفني وحلول مشاكل التطبيق ان وجدت.

كيفية تثبيت التطبيق؟

سنشرح لكم كيفية تثبيت التطبيق بالتفصيل حتى لا تواجه أي مشكلة في استعماله، فقط كل ما عليك القيام به اتباع الخطوات بالأسفل حتى ننمكن من تثبيت تطبيق مراقبة نشاط طفلك الجديد، لا مشاكل ولا صعوبة في الاستخدام ولا أزمة نهائيًا، تابع الخطوات

الخطوة الأولى انشاء حساب جديد قم بالدخول الى موقع التسجيل ومنه قم بالضغط على زر تسجيل حساب جديد لإنشاء الحساب

الخطوة الثانية تحميل وتثبيت البرنامج بعد التسجيل قم بالدخول الى الموقع اختر قائمة منتجاتي My Products اضغط على زر Setup Guide للدخول الى شرح التثبيت



الخطوة الثالثة تأكيد ان كل شيء يعمل بعد اكتمال التثبيت اضغط على زر Verify Setup يمكنك هنا تأكيد تتبعك لكل البيانات المطلوبة سواء WhatsApp او الرسائل او المكالمات او غيرها يمكنك انشاء سجل واستخراجه بسهولة عندما تضغط على زر Export



شرح فيديو

لماذا نفضل تطبيق MoniMaster for iOS؟

هناك أسباب كثيرة تجعلنا نفضل أحد التطبيقات على غيرها، في الرحلة البحث عن افضل تطبيق مراقبة نشاط طفلك هناك عدة عوامل نضعها لإختيار التطبيق الأمثل، ما الذي يجعل التطبيق افضل من غيره؟ في تطبيق MoniMaster for iOS هناك أفضلية على باقي التطبيقات بأنه واحد من التطبيقات البسيطة التي لا تطلب أي معرفة قوية من اجل ان تتعامل معها، بل ان الأمر سهل نوعًا ما ليس صعبًا، غير ان سعر التطبيق مميز جدًا، هو تطبيق غير غالي الثمن، لن يحتاج الى أموال طائلة من أجل شرائه او الاشتراك به على أي حال، مع تقديم خدمة ممتازة ووصول الى خدمة العملاء بسهولة لحل أي مشاكل قد تحل على التطبيق ولأي استفسارات بخصوصه.

أفضل تطبيق مراقبة نشاط طفلك

بعد الرحلة في شرحنا لهذا التطبيق فتطبيق MoniMaster for iOS من افضل تطبيقات مراقبة نشاط طفلك، وسيساعدك في متابعة ما يقوم به طفلك والصفحات والمواقع والملفات التي على هاتفه، هذا سيساعدك في تربية طفلك والتأكد ان كل شيء بشأن طفلك بما يناسب فطرته وبما يناسب تربيتك له، لذلك جرب ان تحمل التطبيق، مراقبة نشاط طفلك ليس أمرًا خاطئًا، المهم الا تتركه بدون رعاية.