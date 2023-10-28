شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توصيل الإنترنت الفضائى لغزة.. ما الخطوة المنتظرة من ماسك لإنجاز المهمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك عن موقفه الخاص بتوصيل الإنترنت الفضائى "Starlink" إلى غزة، حيث طلب التواصل مع المنظمات المساعدة بالقطاع المعترف بها دوليًا من أجل بحث الأمر، وبينما ينتظر الجميع اللحظة التي ستنعم فيها غزة بالإنترنت ويعود اتصالها بالعالم، نرصد الخطوة المقبلة التي يستوجب على إيلون القيام بها حال تحقيق الأمر بالفعل.

نعود إلى السيناريو السابق الذى اتبعه إيلون ماسك في أوكرانيا وقت حربها مع روسيا، حيث إنه دعم البلاد بالانترنت الفضائى، ولكن قبل ذلك مد أوكرانيا بالوسائل التي تساعد على تفعيل الخدمة على مستوى الدولة، وذلك مع وصول الشحنة الأولى من محطات ستارلينك بعد يومين فقط من المناشدات في هذا الوقت في تاريخ 28 فبراير 2022.

التفاصيل التقنية والفنية وراء تفعيل انترنت Starlink وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، ناشد كبار المسئولين الأوكرانيين إيلون ماسك طلب المساعدة، واستخدم نائب رئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف X، كما يحدث الآن من هاشتاج #starlinkforgaza، وذلك لحثه على إرسال محطات إلى أوكرانيا حتى تتمكن من استخدام نظام الأقمار الصناعية، وكتب: "نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك".

وافق ماسك، وبعد يومين، وصلت 500 محطة ستارلينك إلى أوكرانيا، وأجرى مكالمة عبر Zoom مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وناقش الخدمات اللوجستية لعملية إطلاق الانترنت ووعد بزيارة أوكرانيا عندما تنتهي الحرب.

بدأت لورين دراير، مديرة عمليات Starlink في SpaceX، بإرسال تحديثات Musk مرتين يوميًا.

كما أنه في اليوم التالي، أرسلت شركة SpaceX عدد 2000 محطة طرفية إضافية عبر بولندا، لكن دراير قالت "إن الكهرباء انقطعت في بعض المناطق، وبالتالي فإن الكثير منها لن يعمل"، وهنا عرض ماسك ألواح تسلا الشمسية لتوفير الكهرباء، مؤكدا أنه يمكن أن يكون لديهم بعض أجهزة Tesla Powerwalls أو Megapacks أيضًا، وكانت البطاريات والألواح الشمسية في طريقها.

تمكين إنترنت Starlink فى أيام

في كل يوم من أيام ذلك الأسبوع، كان " ماسك " يعقد اجتماعات منتظمة مع مهندسي Starlink، وعلى عكس كل خدمة الأقمار الصناعية الأخرى، فقد تمكنوا من إيجاد طرق للتغلب على التشويش الروسي.

كما أنه بحلول 6 مارس، كانت الشركة توفر اتصالات صوتية للواء العمليات الخاصة الأوكرانية، كما تم استخدام مجموعات ستارلينك أيضًا لربط الجيش الأوكراني بقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية ولإعادة البث التلفزيوني الأوكراني احتياطيًا.

وفي غضون أيام، تم شحن 6000 محطة وطبق إضافي، وبحلول يوليو كان هناك 15000 محطة طرفية تابعة لـ Starlink تعمل في أوكرانيا.