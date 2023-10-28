شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تطلق أول قمر صناعى لها فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المملكة المتحدة أول قمر صناعي لها في 28 أكتوبر 1971 فى مثل هذا اليوم منذ أكثر من نصف قرن، حيث تم تسمية القمر الصناعي بروسبيرو، لكنه كان يُعرف أيضًا باسم X-3، وكان الأول والوحيد الذي أطلقه برنامج الفضاء البريطاني باستخدام أحد صواريخه.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق أول ستة أقمار صناعية بريطانية من الولايات المتحدة على صواريخ ناسا، وتم إطلاق بروسبيرو على صاروخ حامل يسمى السهم الأسود.

كانت مهمة بروسبيرو هي الرحلة الرابعة والأخيرة لصاروخ بلاك آرو، وتم تصميم بروسبيرو لدراسة كيفية تأثير البيئة في الفضاء على أقمار الاتصالات الصناعية.

واختبرت الخلايا الشمسية وأنظمة القياس عن بعد، وكان لديها أيضًا كاشف للنيازك الدقيقة يمكنه تحديد الجزيئات الصغيرة في الفضاء التي تشكل تهديدًا للمركبة الفضائية.

انطلقت المهمة من مجمع Woomera Range في أستراليا، وبينما كان الإطلاق ناجحًا، اصطدمت المرحلة الأخيرة من الصاروخ بالقمر الصناعي بعد انفصاله، وتسبب الاصطدام في كسر أحد هوائيات الراديو الأربعة لبروسبيرو. لكن القمر الصناعي ظل يعمل، وظل يعمل حتى عام 1973.