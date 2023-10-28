شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم هاتف ذكى تم شحنه للمستخدمين حول العالم فى آخر ثلاثة أشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة، والطلب الضعيف، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية، فإن بعض البائعين يزيدون شحناتهم بحذر، بعد انخفاض كبير بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي في شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع السابق، وذلك بحسب fonearena الهندى.
وتشهد شركة آبل نموًا في جميع المناطق باستثناء الصين، حيث تواجه منافسة من هواوي وشكوكًا اقتصادية تدفع المستهلكين إلى أن يكونوا أكثر تمييزًا في قراراتهم الشرائية، فيما شهدت الصين انخفاضًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في شحنات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 23، وهو ما يمثل الربع العاشر على التوالي من الانخفاض، وقد أثرت عوامل مثل البطالة بين الشباب، وأزمة العقارات، والانكماش بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي وبيئة الاقتصاد الكلي في الصين.
وانخفضت الشحنات في أوروبا واليابان والولايات المتحدة بنسبة 8.6% و5.3% و1.1% على التوالي، ومع ذلك، شهدت الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) نموًا في الشحنات بنسبة 18.1% و8.2% و1.3% على التوالي.
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