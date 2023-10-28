تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة الألعاب G244PF E2 بمعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI مؤخراً عن شاشة الألعاب MSI G244PF E2 التي تنطلق بمعدل تحديث 180Hz، وحامل يدعم التعديل.

تقدم MSI شاشة MSI G244PF E2 بلوحات LCD بجودة عرض Full HD، كما تتميز الشاشة بحجم 23.8 إنش، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، ومعدل تحديث 180Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية Adaptive-Sync لعرض إنسياني للإطارات.

ولتحسين العرض في المشاهد المظلمة وأيضاً لدعم خفض إجهاد العين خلال جلسات الألعاب الطويلة، تأتي شاشة G244PF E2 بتقنية للعرض الليلي، وميزة مقاومة الومضات مع خفض الإضاءة الزرقاء.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 250 nit، كما تدعم إنتاج حتى 16.7 مليون لون، مع تغطية ألوان gamut، وتقدم MSI الشاشة بتجربة مرئية مذهلة.

أيضاً تتميز شاشة MSI G244PF E2 بعرض أفقي ورأسي بزوايا 178 درجة، لذا ستقدم عرض بأعلى كفاءة من جميع الزوايا.

وللإتصال تأتي الشاشة بمنفذ DisplayPort 1.2a، و2من منافذ HDMI 2.0b، ومدخل للسماعات، ويدعم حامل الشاشة ضبط الإنحناء، والإرتفاع بآداء مرن لضبط الشاشة، ومن المتوقع أن توفر MSI تفاصيل حول سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق قريباً.

المصدر

اعلان





