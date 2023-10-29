شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح مميزات جديدة لـ Bard AI لمنافسة "بينج شات".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الآن لروبوت الدردشة Bard AI من جوجل الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي، كما رصدته 9to5Google سابقًا، حيث كان Bard لا يتيح للمستخدمين الرد إلا عند إكتمال الإجابة، لكن الأن يمكن للمستخدمين التجاوب معه في نفس الوقت.

وبحسب موقع The Verge، فإذا كنت لا تريد من Bard الرد على أسئلتك في الوقت الفعلي، فلا يزال بإمكانك التبديل بين خياري "الرد في الوقت الفعلي" و"الرد عند الاكتمال" من أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة Bard، كما يستجيب Bing Chat، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Microsoft، في الوقت الفعلي.

في حالة عدم إعجابك بالرد الذي يتم إنشاؤه، تتيح لك Google الآن قطع الروبوت في منتصف الجملة ، عندما يبدأ Bard في إنشاء رد، سترى زر "تخطي الرد" الذي يظهر أعلى مربع المطالبة اضغط عليه وسيتوقف Bard عن إنشاء رده، مما يسمح لك بكتابة سؤال آخر أو إعادة إنشاء إجابته دون الحاجة إلى انتظار الإجابة بأكملها.

إذا انتهى بك الأمر في انتظار الإجابة، فلا يزال بإمكانك الضغط على زر "عرض المسودات الأخرى" لرؤية ردود Bard البديلة، و يتيح لك جوجل أيضًا تعديل الرد ليصبح "غير رسمي" أو "احترافي" أكثر، ويمكنك أيضًا التحقق مرة أخرى من أي إجابات مقابل المعلومات الموجودة في البحث عن طريق الضغط على شعار Google في شريط القائمة السفلي.

إلى جانب هذه الميزات، قدمت جوجل بعض التحديثات الأخرى، بما في ذلك طريقة تمكنك من رؤية الصور التي تم تحميلها في المحادثات المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Bard الآن تلخيص المزيد من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة واحدة إذا كنت تستخدمه مع Gmail ، وتقول Google إنها تستطيع "فهم أفضل" عندما تحتاج إلى أحدث رسائل البريد الإلكتروني أيضًا.