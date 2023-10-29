شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حظر عنوان بريد إلكترونى فى Gmail بــ 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البريد الإلكتروني هو أداة قوية في العالم الحديث، ولا يتم استخدامه للمراسلات المهنية فحسب، بل أيضًا لمجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى، بما في ذلك الرسائل من مدرستك أو جامعتك، أو البقاء على اتصال مع الأصدقاء أو العائلة البعيدين، أو إرسال ملفات رقمية، أو مجرد تتبع حساباتك ومشترياتك عبر الإنترنت بشكل عام.

لكن سهولة إرسال البريد الإلكتروني، وحقيقة أن العديد من الأشخاص لديهم أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد، يعني أن صندوق (صناديق) الوارد الخاص بك يمكن أن يمتلئ بسرعة بالرسائل غير المرغوب فيها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وعلى الرغم من أنه يمكنك إلغاء الاشتراك في القوائم البريدية عبر Google، إلا أنك قد تستمر في تلقي رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها.

ويمكن لمستخدمي Gmail الذين يريدون إيقاف هذه الضوضاء القيام بذلك ببضع ضغطات فقط، و إليك كيفية حظر عنوان بريد إلكتروني في Gmail. إذا كنت على جهاز كمبيوتر إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فستكون العملية واضحة جدًا.

الخطوة 1: انتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك في Gmail وافتح رسالة بريد إلكتروني من المرسل الذي ترغب في حظره.

الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليمنى من البريد الإلكتروني - على نفس المستوى الأفقي مثل اسم المرسل وعنوانه يوجد رمز يتكون من ثلاث نقاط مكدسة رأسيًا ، حدد أيقونة النقاط لفتح القائمة المنسدلة.

الخطوة 3: من هذه القائمة، حدد حظر [اسم المرسل]، والذي يجب أن يظهر بالقرب من منتصف القائمة.

ومن السهل الآن توجيه أي رسائل تتلقاها من هذا العنوان تلقائيًا إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها.

إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا تعمل العملية بنفس الطريقة على الهواتف الذكية، على الرغم من أن الواجهة تبدو مختلفة بعض الشيء.

الخطوة 1: افتح البريد الإلكتروني من المرسل الذي تريد حظره.

الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليمنى من الرسالة (وليس التطبيق نفسه)، سيكون هناك زر مميز بثلاث نقاط رأسية (نقاط أفقية إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS) ويقع هذا الزر أيضًا على نفس المستوى الأفقي لاسم مرسل البريد الإلكترونى حدد أيقونة النقاط لفتح القائمة المنسدلة.

الخطوة 3: اختر حظر اسم المرسل ولن تتلقى الآن رسائل من عنوان البريد الإلكتروني هذا بعد الآن.