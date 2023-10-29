تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Realme GT5 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Realme GT5 Pro في قاعدة بيانات TENAA مؤخراً، والتي كشفت عن تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

ظهر هاتف Realme GT5 Pro في منصة TENAA بنموذج رقم (RMX3888)، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1264 في 2780 بيكسل، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويتوفر هذا الإصدار بإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، كما ينطلق الهاتف قريباً بذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بمعالج ثماني الأنوية بسرعة 3.3GHz، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

أيضاً تكشف التفاصيل عن إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Realme GT5 Pro، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وتشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي هو مستشعر سوني الجديد Sony IMX966.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وهو مستشعر IMX890 الذي يدعم التكبير البصري حتى2.7 مرة، من جانب أخر يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويظهر Realme GT5 Pro في القوائم بأبعاد 161.6 في 75.1 في 9.2مم، ويتميز بوزن 220 جرام، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وبطارية بقدرة 5260 mAh، إلا أن التسريبات لم تكشف عن قدرة الشحن لهذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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