شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لترتيب مكتبة صور جوجل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تحصل صور جوجل على ميزة رائعة من شأنها أن تنهي فوضى واجهة مستخدم التطبيق، حيث تعمل على ميزة "Photo Stack" على تنظيف أو ترتيب مكتبة الصور الخاصة بك، وفقًا لمستخدم على منصة أكس، حيث يحتوي رمز تطبيق صور جوجل على سلاسل من هذه الميزة "المحتملة القادمة"، كما اقترحت السلاسل أن ميزة Photo Stacks ستقوم تلقائيًا بتجميع الصور المتشابهة التي تم التقاطها معًا.

وجاء في الرسالة: "قم بتشغيل مجموعات الصور لتنظيم الصور المتشابهة التي تم التقاطها معًا" يشير هذا إلى أن الميزة قابلة للاشتراك وسيتمكن المستخدمون من تشغيلها أو إيقاف تشغيلها إذا أرادوا ذلك.

وتعرض صور جوجل حاليا ضمن "الصور" جميع الصور مرتبة واحدة تلو الأخرى، لذا إذا التقط المستخدمون صورًا متعددة لمشهد أو صور شخصية، فسيتم رؤيتها، حيث تبدو واجهة المستخدم مزدحمة وتجعل من الصعب أحيانًا اختيار أفضل صورة.

التغيير الوحيد المتاح حاليًا هو التكبير والتصغير لتغيير حجم هذه الصور، حيث لا توجد معلومات عندما تخطط جوجل لجلب هذه الميزة.

ميزة أبرز صور جوجل

أعلنت جوجل مؤخرًا أنها تضيف ميزة الذكاء الاصطناعي الإبداعية، والتي تسمى النقاط البارزة، إلى صور جوجل.

ويقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء صور حية وصور مجمعة ومقاطع فيديو سينمائية باستخدام الصور التي يختارها عشوائيًا من المعرض، ولكن سيتمكن المستخدمون من التحكم في الصور التي يجب تضمينها في الفيديو.

وقالت خدمة صور جوجل في منشور على موقع إكس: "ما عليك سوى البحث عن ما تريد عرضه، وسيقوم تطبيق صور جوجل باختيار أفضل المقاطع والصور في معرض الصور الخاص بك، وإضافة الموسيقى ومزامنة الفيديو مع الموسيقى لتجميعها معًا".