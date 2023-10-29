شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احميهم من التنمر.. 10 نصائح للحفاظ على أمان أطفالك على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال مصدر قلق مقلق في العصر الرقمي الحالي، حيث إن الأطفال، الذين أصبحوا بشكل متزايد يستخدمون الإنترنت والمنصات المختلفة عبر الإنترنت، أصبحوا أهدافًا ضعيفة لمجرمي الإنترنت، وتشمل هذه الهجمات مجموعة واسعة من التهديدات، من التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني إلى قضايا أكثر خطورة مثل سرقة الهوية والاستغلال.

ويعد التنمر عبر الإنترنت هو شكل من أشكال التحرش الذي يتضمن إرسال أو نشر أو مشاركة محتوى سلبيًا أو ضارًا أو كاذبًا أو بذيئًا عن شخص آخر، ويمكن أن يشمل مشاركة معلومات شخصية أو خاصة عن شخص آخر تسبب له الإحراج أو الإذلال.

ولتخفيف هذه التهديدات، من الضروري أن يقوم الآباء والأمهات بتثقيف الأطفال حول السلامة عبر الإنترنت، وفيما يلي بعض نصائح السلامة التي ستساعد الآباء على حماية أطفالهم من التنمر عبر الإنترنت: نصائح السلامة التي يجب وضعها في الاعتبار * راجع إعدادات خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واقصرها على العائلة والأصدقاء المعروفين، علم الأطفال حول سلامة كلمة المرور.

* تحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعها.

* تأكد من عدم مشاركتهم معلومات يمكن التعرف عليها بسهولة مثل الموقع القابل للتتبع، أوقف الاشتباك المنتظم على وسائل التواصل الاجتماعي.

* لا تقبل "طلبات الصداقة" من الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي.

* عند تعرضك للتنمر، قم بتسجيل الخروج من الموقع وحفظ الدردشة / الرسائل / البريد الإلكتروني وإبلاغ والديك / معلميك / الكبار الذين تثق بهم.

* لا ترد، قم بحظر البريد الإلكتروني / الرسائل.

* فكر جيدًا قبل المشاركة عبر الإنترنت،استخدم إعدادات الخصوصية وتابع المنشورات التي تقوم بها عبر الإنترنت.

* لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك أبدًا، حتى أصدقائك قد يستخدمون كلمة مرورك بشكل غير صحيح.

* إن كونك لطيفًا مع الآخرين عبر الإنترنت سيساعدك على البقاء آمنًا.

* تحدث إلى شخص بالغ تثق به، حول أي رسائل / منشورات تتلقاها عبر الإنترنت، يمكنهم مساعدتك في التخلص من التنمر.