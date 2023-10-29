تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Plus يظهر في قوائم Geekbench بترقية في الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy S24 Plus في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Exynos 2400 وترقية في الذاكرة العشوائية.

ظهر هاتف Galaxy S24 Plus في منصة Geekbench للمرة الأولى بنموذج رقم SM-S926U خلال شهر يوليو والذي تميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ونظام تشغيل Android 14 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

واليوم يظهر نموذج جديد من الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقم SM-S926N، حيث يتميز هذا النموذج برقاقة معالج Exynos 2400.

ويأتي هذا النموذج أيضاً بنظام تشغيل Android 14 مع ترقية في الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت رام، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الهاتف سيتوفر أيضاً بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد سجل هاتف Galaxy S24 Plus بمعالج Exynos 2400 وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام نفس النتائج في إختبارات Geekbench، إلا أن هذه النتائج أقل من نتائج النموذج المميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

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