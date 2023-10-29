تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo A79 بمعالج Dimensity 6020 وسعر 240 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتف Oppo A79 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6020، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Oppo A79 بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Panda، كما تتمتع الشاشة بكثافة عرض 391 بيكسل لكل إنش، وسطوع 680 nit.

وتؤكد Oppo على أن شاشة الهاتف هي الأفضل والأكثر كفاءة في العرض في ساعات النهار، كما تدعم الشاشة معايير “Widevine L1” التي تؤكد على إمكانية بث مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل عبر Amazon Prime وNetflix.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6020، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في سعة microSD.

أيضاً يتميز هاتف Oppo A79 بإعدادات كاميرة خلفية تتضمن مستشعر رئيسي ISOCELL JN1 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Omnivision OV02B1B بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المقرر أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما يدعم A79 معايير IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

ويضم A79 اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو مع نمط Ultra Volume لتعزيز الصوتيات بنسبة 300% في المكبر الصوتي ونسبة 200% في السماعات للمكالمات.

كما ينطلق Oppo A79 بألوان الأسود والأخضر، بسعر 240 دولار أو 225 يورو، على أن يتوفر للبيع اليوم عبر موقع الشركة الرسمي، وأمازون ومنافذ البيع المعتمدة.

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