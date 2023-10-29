شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Alan Wake 2 على Xbox وPlayStation والكمبيوتر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح لعبة Alan Wake 2 أمس، لكل من أجهزة Xbox وPlayStation والكمبيوتر الشخصي، فيما تشيد معظم المراجعات بعناصر الرعب النفسي العميقة والألغاز التي تكمن في قلب كل لغز.

شرح لعبة Alan Wake 2 هي لعبة رعب البقاء قادمة من تطوير شركة ريميدي إنترتينمنت ونشر شركة إيبك غيمز وهي الجزء الثاني للعبة آلن ويك، وقد تم الإعلان عن اللعبة رسمياً خلال حفل جوائز اللعبة 2021، وبالمقارنة مع لعبة Alan Wake الأولى، والتي كانت لعبة مغامرات أكشن بموضوعات رعب، فإن Alan Wake II هي لعبة رعب البقاء يتم لعبها من منظور الشخص الثالث.

يلعب اللاعبون بشخصية Alan Wake أو Saga Anderson في قصتين منفصلتين للاعب واحد، والتي يمكن لعبها بأي ترتيب يختاره اللاعب؛ على الرغم من أنه لا يمكن لعب التسلسل الافتتاحي والتسلسل النهائي للعبة إلا بشخصية Saga وAlan على التوالي.

يجتاز ويك وأندرسون البيئات ويقاتلان الأعداء باستخدام أسلحة نارية مختلفة ومصباح يدوي، ويمكن "تركيز" الأخير لجعل الأعداء عرضة لهجمات الأسلحة النارية. يؤدي تركيز المصباح إلى استنزاف بطاريته، ويحتاج اللاعبون إلى استخدام كمية محدودة من البطاريات والذخيرة بشكل استراتيجي من أجل البقاء، وعندما يكون الأعداء قريبين، يمكن لـ Alan أو Saga إجراء مناورة المراوغة.

متطلبات تشغيل Alan Wake 2

المتطلبات الموصي بها Resolution: 1440p

GPU: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT

VRAM: 8 GB

DLSS/FSR 2: Balanced

CPU: Ryzen 3700X or i7 10700

RAM: 16 GB

Storage: 90 GB SSD

المتطلبات الموصي بها Resolution: 1080p

GPU: GeForce RTX 4070

VRAM: 12 GB

DLSS/FSR 2: Quality

CPU: Ryzen 3700X or i7 10700

RAM: 16 GB

Storage: 90 GB SSD